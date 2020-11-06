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Не стало Михаила Жванецкого

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Новости театра >>
6 ноября 2020
Сегодня, 6 ноября, не стало почётного гражданина Одессы, народного артиста Украины и России, заслуженного деятеля искусств РФ, члена Союзов писателей СССР и России, президента Всемирного клуба одесситов, известного советского и российского сатирика и сценариста Михаила Жванецкого. Ему было 86 лет. Печальное известие сообщил ТАСС со слов его представителя Олега Сташкевича.

Михаил Михайлович родился 6 марта 1934 года в одесской семье врачей. В 1956-м окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов». В студенческие годы участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял. В 1963-м во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964-м пригласил его в свой театр на должность завлита. Вместе со Жванецким Райкин поставил в 1969-м программу «Светофор», в которой впервые прозвучали легендарные миниатюры «Авас», «Дефицит» и «Век техники».

Не стало Михаила Жванецкого
фото: gazeta.ru

В период работы в театре Райкина творчески сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов. Обретя свой индивидуальный стиль, стал работать самостоятельно. Работая в Одесской филармонии, а затем в московском театре «Эрмитаж», приобрёл всесоюзную известность. В 1988-м создал Московский театр миниатюр, бессменным художественным руководителем которого являлся до последних дней. В театре по его произведениям были созданы спектакли «Птичий полёт», «Избранное», «Политическое кабаре», «Моя Одесса» и «Престарелый сорванец».

С кино Жванецкий связан как сценарист альманаха «Фитиль», «Людей и манекенов» и анимационного сериала «Контакты и конфликты», в котором он также читал текст. Его роли-камео можно было увидеть в популярной картине «Гений» и в недавнем «Одесском пароходе». Опубликовал книги «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса» и «Собрание произведений» в четырёх томах. Обладатель орденов «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством» IV степени и независимой премии «Триумф».
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