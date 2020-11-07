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Иван Вырыпаев представит «Театр как модель Вселенной»

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Новости театра >>
7 ноября 2020
Режиссер и драматург Иван Вырыпаев прочтет курс лекций «Театр как модель Вселенной» в рамках образовательного проекта «Okko.Просвещение», который стартует 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Okko Театра.

Иван Вырыпаев представит «Театр как модель Вселенной»
фото: kudago.com

«Я работаю в театре уже больше 25 лет: у меня режиссерское и актёрское образование, я драматург — пишу пьесы. Когда я создаю пьесу, а потом как режиссёр её ставлю, занимаясь всей структурой театра, я начинаю понимать какие-то более фундаментальные вещи, касающиеся не только ремесла и профессии, но понимания смысла и структуры жизни, — рассказывает Вырыпаев. — Мы собираемся говорить о вроде бы хорошо известных вещах, но оказывается, что нет. Наш курс для тех, кому интересен театр и кому интересно познавать новое. Он не только про театр, но и про архитектуру, искусство, науку и революцию. Значит, для тех, кто ощущает в себе энергию эволюционного развития и хочет развиваться и расти».

Курс «Театр как модель Вселенной» рассказывает о драматургии, важных элементах театра, и, кроме того, затрагивает темы коммуникации, осознанности, целей, методов, задач и традиций. Пользователь может изучать лекции последовательно, а может отвлекаться на дополнительные видео, позволяющие глубже разобраться во всех упоминаемых понятиях. Всего в рамках курса доступны шесть лекций Ивана Вырыпаева. Еще столько же прочтут приглашенные эксперты.

Иван Вырыпаев представит «Театр как модель Вселенной»
фото: Пресс-служба Okko

В день старта проекта, 9 ноября в 15:00 на платформе культура.рф состоится прямой эфир со спикерами лекций, на котором они расскажут, как формировались структура курса и как связаны между собой затрагиваемые дисциплины.

«У театра и архитектуры, например, есть большая точка соприкосновения в области сценографии. Во-первых, архитектор является режиссером и главным строителем. Например, мое многолетнее знакомство с Юрием Любимовым позволило мне заглянуть за кулисы театральной профессии, просто побыть на репетициях, посмотреть, как это устроено. А вторая особенность — это то, что в создании идеального архитектурного проекта, например, во Франции, помимо всех прочих экспертов, всегда принимает участие сценограф. Сценограф — это тот, кто помогает перевести впечатление архитектуры, именно эти средства, которыми пользуется архитектор, в то впечатление, которое должен получить человек. В нашей практике архитектор всегда сам сценограф. Без этого ты не можешь предвидеть результат», — рассказывает Юрий Григорян, один из спикеров и первый российский архитектор, под руководством которого будет построен небоскреб в Нью-Йорке.
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Иван ВырыпаевЮрий Любимов

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