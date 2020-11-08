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Как снимали войну. Выпуск 17
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В День борьбы с кибербуллингом покажут скринлайф-спектакль «Ничего страшного»

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Новости театра >>
8 ноября 2020
11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом, состоится показ интерактивного скринлайф-спектакля «Ничего страшного» на платформе Zoom. В основу спектакля легли реальные истории жертв кибербуллинга и результаты исследований различных видов травли. Зрителям предстоит узнать, с чего начинается буллинг и как можно остановить цепь насилия, сообщают организаторы.

В День борьбы с кибербуллингом покажут скринлайф-спектакль «Ничего страшного»

Действие разворачивается в ближайшем будущем. Секретное агентство «Ничего страшного» специализируется на несчастных случаях, связанных с кибербуллингом, и исправляет их с помощью временной петли. Для раскрытия очередного дела требуются стажеры. Вы можете стать одним из них и изменить судьбу целой семьи или даже предотвратить самоубийство. От ваших решений будут зависеть дальнейшие действия героев. А может быть, вы и сами вспомните, когда могли бы предотвратить травлю, но что-то пошло не так.

Премьеру представят Mail.ru Group и студия Lateral Summer. Главные роли в спектакле исполнят Мария Кулик, Алиса Хазанова, Михаил Сотников и Мария Дудник. Шоураннерами выступили создатели интерактивного веб-сериала «#Кто_ты» Ната Покровская и Антон Уткин. Спектакль поставила Наташа Кириллова, а над текстом работала драматург Полина Бородина. Идея проекта принадлежит Саше Бабкиной.

Зарегистрироваться на показ можно по ссылке.
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Мария КуликНаталья ПокровскаяАнтон УткинАлиса Хазанова
фильмы
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Как снимали войну. Выпуск 17

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