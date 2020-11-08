В День борьбы с кибербуллингом покажут скринлайф-спектакль «Ничего страшного»

11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом, состоится показ интерактивного скринлайф-спектакля «Ничего страшного
» на платформе Zoom. В основу спектакля легли реальные истории жертв кибербуллинга и результаты исследований различных видов травли. Зрителям предстоит узнать, с чего начинается буллинг и как можно остановить цепь насилия, сообщают организаторы.
Действие разворачивается в ближайшем будущем. Секретное агентство «Ничего страшного» специализируется на несчастных случаях, связанных с кибербуллингом, и исправляет их с помощью временной петли. Для раскрытия очередного дела требуются стажеры. Вы можете стать одним из них и изменить судьбу целой семьи или даже предотвратить самоубийство. От ваших решений будут зависеть дальнейшие действия героев. А может быть, вы и сами вспомните, когда могли бы предотвратить травлю, но что-то пошло не так.
Премьеру представят Mail.ru Group и студия Lateral Summer. Главные роли в спектакле исполнят Мария Кулик
, Алиса Хазанова
, Михаил Сотников
и Мария Дудник
. Шоураннерами выступили создатели интерактивного веб-сериала «#Кто_ты
» Ната Покровская
и Антон Уткин
. Спектакль поставила Наташа Кириллова
, а над текстом работала драматург Полина Бородина
. Идея проекта принадлежит Саше Бабкиной
.
Зарегистрироваться на показ можно по ссылке
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