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Дениса Азарова назначили худруком Театра Романа Виктюка

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Новости театра >>
16 декабря 2020
Худруком Театра Романа Виктюка назначен театральный режиссёр Денис Азаров. Он был представлен труппе руководителем Департамента культуры Москвы Александром Кибовским, уточняется на сайте мэра столицы.

Кандидатуру поддержали художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман, худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз и директор Театра Романа Виктюка Валерий Райков.

Денис Азаров
фото: oteatre.info

«Я прекрасно осознаю всю меру ответственности и объемы работы. Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой, уникальной личностью и не растерять накопленное, а приумножить его — моя главная задача на ближайшее время. В этом, я очень надеюсь, мне поможет Дмитрий Бозин — ученик Мастера, тонко чувствующий эстетику и дух этого коллектива, который по моему предложению назначен режиссёром театра. Мне интересен этот театр, мне интересны актёры, я жду начала нашей общей творческой жизни. И да, я волнуюсь, как волнуется, наверное, каждый, начиная большое и новое дело. Но есть уверенность, что всё должно получиться», — прокомментировал своё назначение режиссёр.

Денис Николаевич Азаров родился 29 марта 1986 года в Москве. Выпускник режиссёрской мастерской Райхельгауза в ГИТИСе. Свою театральную деятельность начал в 2005-м в «Новой опере», где работал ассистентом режиссёра и переводчиком. Сотрудничал с проектом «Платформа», «Мастерской Петра Фоменко», Гоголь-центром, ЦДР, театром имени Ермоловой, Ярославским драмтеатром, Театром на Таганке и многими другими.
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