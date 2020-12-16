Дениса Азарова назначили худруком Театра Романа Виктюка

Худруком Театра Романа Виктюка
назначен театральный режиссёр Денис Азаров
. Он был представлен труппе руководителем Департамента культуры Москвы Александром Кибовским
, уточняется на сайте
мэра столицы.
Кандидатуру поддержали художественный руководитель «Геликон-оперы
» Дмитрий Бертман
, худрук «Школы современной пьесы
» Иосиф Райхельгауз
и директор Театра Романа Виктюка Валерий Райков
.
«Я прекрасно осознаю всю меру ответственности и объемы работы. Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой, уникальной личностью и не растерять накопленное, а приумножить его — моя главная задача на ближайшее время. В этом, я очень надеюсь, мне поможет Дмитрий Бозин — ученик Мастера, тонко чувствующий эстетику и дух этого коллектива, который по моему предложению назначен режиссёром театра. Мне интересен этот театр, мне интересны актёры, я жду начала нашей общей творческой жизни. И да, я волнуюсь, как волнуется, наверное, каждый, начиная большое и новое дело. Но есть уверенность, что всё должно получиться», —
прокомментировал своё назначение режиссёр.
Денис Николаевич Азаров
родился 29 марта 1986 года в Москве. Выпускник режиссёрской мастерской Райхельгауза в ГИТИСе. Свою театральную деятельность начал в 2005-м в «Новой опере
», где работал ассистентом режиссёра и переводчиком. Сотрудничал с проектом «Платформа
», «Мастерской Петра Фоменко
», Гоголь-центром
, ЦДР
, театром имени Ермоловой
, Ярославским драмтеатром
, Театром на Таганке
и многими другими.
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