Дениса Азарова назначили худруком Театра Романа Виктюка

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Им вручили награды «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Андрей Мягков и Ольга Яковлева получили спецпремию «Золотая маска»

9 декабря

Персонажи «Войны и мира» заговорят голосами Варвары Шмыковой, Максима Матвеева и Павла Табакова

Премьера аудиоспектакля Мобильного художественного театра по роману Льва Толстого состоится через две недели.