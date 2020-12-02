Про спектакль «Волнение» с Алисой Фрейндлих сняли документальный фильм

анонс

19 ноября Не стало сценографа Сергея Бархина Ему было 82 года.

18 ноября Роман Попов и Евгений Банифатов примут участие в инклюзивной постановке Спектакль сыграют 20 ноября в театре «Русская песня».

17 ноября Скончался театральный режиссёр Роман Виктюк Ему было 84 года.