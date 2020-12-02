Про спектакль «Волнение» с Алисой Фрейндлих сняли документальный фильм

Мультимедийный сервис Okko
8 декабря представит документальный фильм «Алиса. Волнение
», приуроченный ко дню рождения народной артистки СССР Алисы Фрейндлих
. Лента снята Денисом Клеблеевым
в период репетиций и премьерного показа спектакля «Волнение
», главную роль в котором сыграла Алиса Бруновна. Согласно пресс-службе сервиса, кинотеатральная премьера фильма «Алиса. Волнение» состоится на открытии XVII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», который проходит в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря.
«Вообще репетиции в достаточной степени интимный процесс и немного дискомфортно, что в этот момент за тобой наблюдает камера, —
поделилась своими впечатлениями от съёмки Алиса Фрейндлих. — Но иногда в творческих спорах, поисках, пробах можно забыть вообще обо всём, даже о камере, так как всё твоё внимание сосредоточено на "здесь и сейчас". А что касается съёмки за пределами театра, я была спокойна, потому что режиссёр очень деликатный и воспитанный молодой человек, который не будет выворачивать всё наизнанку».
Пьеса «Волнение» была написана и поставлена драматургом и режиссёром Иваном Вырыпаевым
специально для Алисы Фрейндлих в год 35-летия её службы в БДТ имени Г. А. Товстоногова
и 100-летия театра. Уникальные видеохроники позволяют зрителю не только заглянуть за кулисы постановочного процесса, но и последовать за легендарной актрисой к ней домой, увидеть её в кругу семьи и чуть лучше узнать обычно скрытую от публики часть жизни Алисы Бруновны. Соавтором сценария и продюсером фильма выступил её внук Никита Владимиров
.
«Великая русская актриса Алиса Бруновна Фрейндлих, являясь большим театральным мастером, неохотно пускает в свою личную жизнь журналистов, и это абсолютно правильно: она бережёт себя, –
рассказал Иван Вырыпаев. – Она редко даёт интервью или принимает участие в телепрограммах – только в самых крайних необходимых случаях. А в этом фильме мы сможем увидеть настоящую Алису Бруновну, какая она дома, как она разговаривает со своим котом, как она общается со своим внуком, как она рассказывает о днях, проведённых в блокаде. В общем, у нас есть редкая возможность прикоснуться и приблизиться к этому выдающемуся мастеру сцены, посвятившему всю свою жизнь людям и искусству».
Премьера спектакля «Волнение» состоялась на сцене БДТ в Санкт-Петербурге 17 апреля 2019 года. По задумке Вырыпаева, это пьеса об «Авторе». Действие происходит в Нью-Йорке, на Манхэттене, в квартире знаменитой американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте, роль которой исполняет Алиса Фрейндлих. У неё, человека закрытого и не публичного, берёт интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский.
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