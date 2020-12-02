Лауреатов «Звезды Театрала» объявят 7 декабря

Стала известна дата проведения XIII церемонии вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Она состоится 7 декабря в Театре имени Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба журнала «Театрал».
Впервые за всю историю премии награждение пройдёт при 25-процентной заполняемости зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. На церемонию сможет попасть минимальное количество зрителей из тех десятков тысяч, которые с начала года выдвигали своих фаворитов на соискание премии и голосовали за них в режиме онлайн. Но у поклонников театра традиционно будет возможность посмотреть онлайн-трансляцию на сайте и Youtube-канале журнала «Театрал», которую проведёт генеральный телекоммуникационный партнёр премии – ПАО «Ростелеком».
В этом году дирекция премии учредила две новые номинации: «Лучший любительский театр» — с целью поддержки любительских и студенческих театров и студий по всей стране, а также специальную номинацию «Лучший АртОтвет пандемии» — для онлайн-проектов, созданных актёрами и режиссёрами в условиях всеобщей самоизоляции весной и летом 2020 года.
обсуждение >>