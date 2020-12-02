Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лауреатов «Звезды Театрала» объявят 7 декабря

2 декабря
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2020
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
2 декабря 2020
Стала известна дата проведения XIII церемонии вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Она состоится 7 декабря в Театре имени Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба журнала «Театрал».

Впервые за всю историю премии награждение пройдёт при 25-процентной заполняемости зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. На церемонию сможет попасть минимальное количество зрителей из тех десятков тысяч, которые с начала года выдвигали своих фаворитов на соискание премии и голосовали за них в режиме онлайн. Но у поклонников театра традиционно будет возможность посмотреть онлайн-трансляцию на сайте и Youtube-канале журнала «Театрал», которую проведёт генеральный телекоммуникационный партнёр премии – ПАО «Ростелеком».

Лауреатов «Звезды Театрала» объявят 7 декабря
фото: пресс-служба журнала «Театрал»

В списке потенциальных лауреатов «Звезды Театрала» - 56 номинантов. Среди них — Евгений Марчелли, Алексей Франдетти, Игорь Яцко, Нонна Гришаева, Валерия Ланская, Игорь Петренко, Тимофей Трибунцев, Иван Добронравов, Нина Гуляева, Евгения Крегжде, Виктор Раков, Александр Филиппенко, Мария Аронова, Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Максим Матвеев, Константин Хабенский, Даниил Страхов и другие. Имена победителей, набравших наибольшее число зрительских голосов, будут объявлены в торжественной обстановке 7 декабря. Режиссёром церемонии выступит Рузанна Мовсесян, ведущими вновь станут Анна Чиповская и Андрей Заводюк.

В этом году дирекция премии учредила две новые номинации: «Лучший любительский театр» — с целью поддержки любительских и студенческих театров и студий по всей стране, а также специальную номинацию «Лучший АртОтвет пандемии» — для онлайн-проектов, созданных актёрами и режиссёрами в условиях всеобщей самоизоляции весной и летом 2020 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Валентину Талызину, Александра Збруева и Романа Виктюка признали «Легендами сцены»
Спектакли Юрия Бутусова, Сергея Газарова и Алексея Франдетти вошли в шорт-лист «Звезды Театрала»
«Звезда Театрала» объявила лонг-лист из 170 номинантов
«Звездой театрала» отметят лучший «арт-ответ» пандемии
В 2020 году «Звезду театрала» впервые получит любительский театр
Поиск по меткам
Звезда Театрала
персоны
Мария АроноваНонна ГришаеваНина ГуляеваИван ДобронравовАндрей ЗаводюкЕвгения КрегждеВалерия ЛанскаяЕвгений МарчеллиМаксим МатвеевИгорь ПетренкоВиктор РаковКсения РаппопортДаниил СтраховТимофей ТрибунцевАлександр ФилиппенкоАлексей ФрандеттиКонстантин ХабенскийЧулпан ХаматоваАнна ЧиповскаяИгорь Яцко
театры
Театр им. Евг.Вахтангова

анонс

Скорбим

Борис Плотников
2 декабря ушёл из жизни актёр Борис Плотников.

День рождения >>

Нина Антонова
Мартин Вейнманн
Александр Давыдов (IV)
Мария Капустинская
Александр Кузнецов
Михаил Разумовский
Владимир Фекленко
Сергей Чирков
Руслан Щедрин
Карла Дель Поджо
Деннис Кристофер
Люси Лью
Наташа Парри
Бритни Спирс
Уоррен Уильям
Джули Харрис
все родившиеся 2 декабря >>

Афиша кино >>

Проклятие монахини Роуз
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Сумасшедшая любовь
драма, молодежный фильм, социальная драма, экранизация
США, 2020
Криминальные боссы
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Преступить черту
триллер, эротика
Испания, 2020
Человеческий голос
драма, экранизация
Испания, 2020
Ширли
биография, драма, триллер, экранизация
США, 2020
Дублёрша
комедия
США, 2020
Илиана. Верь мне
триллер, чёрная комедия
Россия, 2020
Комета Галлея
Россия, 2020
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Трое
драма, мелодрама
Россия, 2020
Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен