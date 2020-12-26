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В Минкультуры прокомментировали нарушения в работе МХАТ им. Горького

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Новости театра >>
26 декабря 2020
Министерство культуры РФ выявило серьезные нарушения законодательства в работе Московского Художественного академического театра (МХАТ) им. Горького и поручило худруку Эдуарду Боякову их устранить. Театру предоставили возможность дать пояснения, однако учреждение направило материалы, в которых отсутствуют ответы на заданные вопросы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Минкультуры прокомментировали нарушения в работе МХАТ им. Горького
фото: regnum.ru

Ранее театр направил в Минкульт план действий по устранению нарушений. Ситуацию с проверкой назвали рабочей, отметив, что позднее будет сформирован итоговый документ, который можно будет комментировать и реагировать на него в публичном пространстве.

В пятницу на сайте Минкультуры РФ появилась информация о результатах комплексной проверки деятельности МХАТ им. Горького за 2018–2019 годы и январь-июнь 2020-го. В документе отмечено, что нарушения касаются использования президентского гранта и средств на оплату труда, а также эксплуатации федерального имущества, осуществления госзакупок и проведения ремонта. Эти материалы проверки направлены в Генпрокуратуру.
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