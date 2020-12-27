Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Варвара Шмыкова обнаружит «Сбой системы»

27 декабря
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2020
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
27 декабря 2020
В Доме-музее Станиславского 30 и 31 января состоится премьера спектакля «Сбой системы» театра «Июльансамбль», созданного Виктором Рыжаковым на базе его первого курса в Школе-студии МХАТ, сообщает ТАСС.

«Проект представлен в формате site-specific: актёры напрямую взаимодействуют со зрителем и вместе с ними ищут новые "ключи" к фигуре хозяина дома и исследуют тему зарождения мифа и создания легенды. Иногда ещё при жизни человека», — цитирует агентство пресс-службу театра.

Варвара Шмыкова обнаружит «Сбой системы»
фото: oteatre.info

Кураторами постановки являются художник Ваня Боуден и режиссёр Елена Ненашева, а партнёром выступит Музей МХАТ, включающий в себя Дом-музей Станиславского. Зрителям представится шанс принять участие в спектакле, однако они могут и просто наблюдать за действом. Это не только спектакль, но и экскурсия по музею.

Актёрская команда состоит из Родиона Аверьянова, Ванды Конисевич, Варвары Шмыковой и студентов факультета сценографии Школы-студии МХАТ Анжелики Кременецкой, Софьи Шныревой и Нины Юнгвальд-Хилькевич. Каждый актёр придумает свою форму работы внутри спектакля, будь то аудиоинсталляции, сторителлинг, клоунада или видеоарт.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Персонажи «Войны и мира» заговорят голосами Варвары Шмыковой, Максима Матвеева и Павла Табакова
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Ваня БоуденВанда КонисевичЕлена НенашеваВиктор РыжаковВарвара ШмыковаНина Юнгвальд-Хилькевич

анонс

Скорбим

Клод Брассёр
22 декабря ушёл из жизни актёр Клод Брассёр.
Борис Бушмелёв
21 декабря ушёл из жизни режиссёр Борис Бушмелёв.
Александр Курляндский
21 декабря скончался сценарист Александр Курляндский.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Сергей Подгорный
Эмма Попова
Джемма Фирсова
Мэриам д'Або
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
Тимоти Шаламе
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Гости на вилле
драма, триллер
Италия, Франция, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
Секретные файлы: Над небесами
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2018
Счастливо оставаться
драма, комедия, приключения
Франция, 2020
Фестиваль Рифкина
комедия, мелодрама
США, Испания, Италия, 2020
Конь Юлий и большие скачки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, Гонконг, Китай, США, 2014
Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен