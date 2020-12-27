Варвара Шмыкова обнаружит «Сбой системы»

В Доме-музее Станиславского 30 и 31 января состоится премьера спектакля «Сбой системы
» театра «Июльансамбль
», созданного Виктором Рыжаковым
на базе его первого курса в Школе-студии МХАТ, сообщает ТАСС
.
«Проект представлен в формате site-specific: актёры напрямую взаимодействуют со зрителем и вместе с ними ищут новые "ключи" к фигуре хозяина дома и исследуют тему зарождения мифа и создания легенды. Иногда ещё при жизни человека», —
цитирует агентство пресс-службу театра.
Кураторами постановки являются художник Ваня Боуден
и режиссёр Елена Ненашева
, а партнёром выступит Музей МХАТ, включающий в себя Дом-музей Станиславского. Зрителям представится шанс принять участие в спектакле, однако они могут и просто наблюдать за действом. Это не только спектакль, но и экскурсия по музею.
Актёрская команда состоит из Родиона Аверьянова
, Ванды Конисевич
, Варвары Шмыковой
и студентов факультета сценографии Школы-студии МХАТ Анжелики Кременецкой
, Софьи Шныревой
и Нины Юнгвальд-Хилькевич
. Каждый актёр придумает свою форму работы внутри спектакля, будь то аудиоинсталляции, сторителлинг, клоунада или видеоарт.
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