Путин поручил профинансировать показ спектаклей в кинотеатрах

Президент России Владимир Путин
подписал перечень поручений по вопросам принятия дополнительных мер государственной поддержки организаций в сфере культуры, сообщается на сайте
Кремля.
Так, в 2021 году предусмотрено выделение дополнительной субсидии из федерального бюджета «на осуществление профессиональной высококачественной видео- и звукозаписи спектаклей и концертных программ ведущих российских театров и концертных организаций в целях их трансляции в виртуальных концертных залах и показа в кинотеатрах».
В течение 2021-2022 гг. бюджетные и автономные учреждения культуры должны будут получить субсидии на выполнение госзадания в минимальном размере на уровне 2019-го. Причём в первых трёх кварталах следующего года учреждения смогут использовать субсидию без учёта отклонений от достижения установленных значений показателей их деятельности, связанных с пандемией коронавируса.
До конца мая 2021-го в налоговое законодательство также должны быть внесены изменения, освобождающие от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль государственных и частных организаций, осуществляющих деятельность по постановке театральных, оперных и балетных представлений в качестве основного вида деятельности. При этом должен быть предусмотрен перенос сроков уплаты налога на прибыль организаций за указанные налоговые периоды на март 2022 года.
Объёмы и формы компенсации расходов и выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, возникающих в связи с исполнением данного поручения, правительство РФ и главы субъектов должны посчитать до конца февраля.
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