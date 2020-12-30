Ирина Апексимова назначена директором театра «Содружество актеров Таганки»

«Решение городского Департамента культуры позволит консолидировать управление двумя театральными зданиями, которые изначально являлись одним целым. Теперь есть возможность обеспечить эффективное управление этим единым театральным комплексом со всеми его техническими и административными сложностями. Что же касается творческих вопросов — планы на сезон в обоих театрах уже утверждены», — рассказала Ирина Апексимова.
Наталья Альшевская, руководившая театром 12 лет, останется в коллективе в должности заведующей труппой.
Разделение Московского театра драмы и комедии на Таганке произошло в 1993 году. Это случилось из-за конфликта некоторых актеров с режиссером Юрием Любимовым, после чего они организовали новый театр — «Содружество актеров Таганки».
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