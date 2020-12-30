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Ирина Апексимова назначена директором театра «Содружество актеров Таганки»

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Новости театра >>
30 декабря 2020
Актриса и режиссер Ирина Апексимова назначена новым директором театра «Содружество актеров Таганки». Она также руководит Театром на Таганке, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Ирина Апексимова назначена директором театра «Содружество актеров Таганки»
фото: m24.ru

«Решение городского Департамента культуры позволит консолидировать управление двумя театральными зданиями, которые изначально являлись одним целым. Теперь есть возможность обеспечить эффективное управление этим единым театральным комплексом со всеми его техническими и административными сложностями. Что же касается творческих вопросов — планы на сезон в обоих театрах уже утверждены», — рассказала Ирина Апексимова.

Наталья Альшевская, руководившая театром 12 лет, останется в коллективе в должности заведующей труппой.

Разделение Московского театра драмы и комедии на Таганке произошло в 1993 году. Это случилось из-за конфликта некоторых актеров с режиссером Юрием Любимовым, после чего они организовали новый театр — «Содружество актеров Таганки».
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