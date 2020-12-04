Академия Михалкова сыграет «Сцены из деревенской жизни»

Премьерные показы спектакля «Сцены из деревенской жизни», в основу которого легла чеховская пьеса «Дядя Ваня», состоятся 16 и 17 декабря на Новой сцене Учебно-театрального комплекса ГИТИС. В спектакле заняты слушатели и выпускники актерской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова
«Сцены из деревенской жизни» — это девять дуэтов о любви. В постановке диалоги соединяются с различными пластическими решениями и видеопроекциями оригинальных текстов из пьесы Чехова, отрывков из его писем о театре, поместных пейзажей России, фотографий современников персонажей пьесы.
«Любовь разлита в атмосфере сцен из деревенской жизни, она присутствует в каждом герое, все герои находятся во власти любви, но она может быть осуществлена лишь мечтательно», — отмечает художественный консультант проекта Анатолий Васильев.
Режиссером спектакля выступила Мария Шмаевич. В ролях заняты Христина Полуянова, Евгений Миронов, Антон Нетбай, Янина Третьякова и другие. Как отмечают организаторы, цель проекта – популяризация русской классической литературы и русского психологического театра в рамках городской театрально-зрелищной среды.
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