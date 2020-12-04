Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Академия Михалкова сыграет «Сцены из деревенской жизни»

4 декабря
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2020
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
4 декабря 2020
Премьерные показы спектакля «Сцены из деревенской жизни», в основу которого легла чеховская пьеса «Дядя Ваня», состоятся 16 и 17 декабря на Новой сцене Учебно-театрального комплекса ГИТИС. В спектакле заняты слушатели и выпускники актерской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, сообщает пресс-служба проекта.

Академия Михалкова сыграет «Сцены из деревенской жизни»
фото: Пресс-служба Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова

«Сцены из деревенской жизни» — это девять дуэтов о любви. В постановке диалоги соединяются с различными пластическими решениями и видеопроекциями оригинальных текстов из пьесы Чехова, отрывков из его писем о театре, поместных пейзажей России, фотографий современников персонажей пьесы.

«Любовь разлита в атмосфере сцен из деревенской жизни, она присутствует в каждом герое, все герои находятся во власти любви, но она может быть осуществлена лишь мечтательно», — отмечает художественный консультант проекта Анатолий Васильев.

Режиссером спектакля выступила Мария Шмаевич. В ролях заняты Христина Полуянова, Евгений Миронов, Антон Нетбай, Янина Третьякова и другие. Как отмечают организаторы, цель проекта – популяризация русской классической литературы и русского психологического театра в рамках городской театрально-зрелищной среды.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Анатолий Васильев (II)Евгений Миронов (II)Никита МихалковАнтон НетбайХристина ПолуяноваМария Шмаевич

анонс

Скорбим

Борис Плотников
2 декабря ушёл из жизни актёр Борис Плотников.
Нина Акимова
2 декабря скончалась актриса Нина Акимова.
Нина Иванова
1 декабря ушла из жизни актриса Нина Иванова.
Хью Кияс-Бёрн
1 декабря ушёл из жизни актёр Хью Кияс-Бёрн.

День рождения >>

Алина Волощук
Сергей Деревянко
Галина Дёмина
Сергей Клановский
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Саиб Ходжаев
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Норберт Кристиан
Фрэнки Мюниц
Паула Пэттон
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Комета Галлея
Россия, 2020
Проклятие монахини Роуз
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Сумасшедшая любовь
драма, молодежный фильм, социальная драма, экранизация
США, 2020
Криминальные боссы
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Преступить черту
триллер, эротика
Испания, 2020
Человеческий голос
драма, экранизация
Испания, 2020
Ширли
биография, драма, триллер, экранизация
США, 2020
Дублёрша
комедия
США, 2020
Илиана. Верь мне
триллер, чёрная комедия
Россия, 2020
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Трое
драма, мелодрама
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен