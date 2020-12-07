Аня Тейлор-Джой превратится в «Золушку»

Аня Тейлор-Джой
и Оливия Колман
согласились на главные роли в виртуальной рождественской версии «Золушки
» под названием Cinderella: A Comic Relief Pantomime For Christmas
, уверяет Deadline
.
Тейлор-Джой станет Золушкой, Колман — Феей-крёстной, Хелена Бонэм Картер
— злой мачехой, а Том Холландер
— бароном Хардупом. В постановке также появятся Газ Хан
, Дэйзи Мэй
, Чарли Купер
и «невероятно известный человек в невероятно неубедительном костюме лошади»
. Все актёры исполнят свои роли не выходя из дома. Премьера состоится на BBC.
Продюсером благотворительного спектакля выступает режиссёр «Реальной любви
» Ричард Кёртис
. По его словам, все средства, полученные от зрителей, отправят организациям, «которые помогут наиболее уязвимым людям дома и за границей — особенно сейчас, когда Ковид усложнил задачу для многих».
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