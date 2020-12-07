Аня Тейлор-Джой превратится в «Золушку»

анонс

Показы пройдут 16 и 17 декабря на Новой сцене ГИТИСа.

Академия Михалкова сыграет «Сцены из деревенской жизни»

Про спектакль «Волнение» с Алисой Фрейндлих сняли документальный фильм

19 ноября

Не стало сценографа Сергея Бархина

Ему было 82 года.