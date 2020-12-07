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Аня Тейлор-Джой превратится в «Золушку»

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Новости театра >>
7 декабря 2020
Аня Тейлор-Джой и Оливия Колман согласились на главные роли в виртуальной рождественской версии «Золушки» под названием Cinderella: A Comic Relief Pantomime For Christmas, уверяет Deadline.

Аня Тейлор-Джой превратится в «Золушку»

Тейлор-Джой станет Золушкой, Колман — Феей-крёстной, Хелена Бонэм Картер — злой мачехой, а Том Холландер — бароном Хардупом. В постановке также появятся Газ Хан, Дэйзи Мэй, Чарли Купер и «невероятно известный человек в невероятно неубедительном костюме лошади». Все актёры исполнят свои роли не выходя из дома. Премьера состоится на BBC.

Продюсером благотворительного спектакля выступает режиссёр «Реальной любви» Ричард Кёртис. По его словам, все средства, полученные от зрителей, отправят организациям, «которые помогут наиболее уязвимым людям дома и за границей — особенно сейчас, когда Ковид усложнил задачу для многих».
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