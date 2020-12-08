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Тимофей Трибунцев и Нонна Гришаева удостоены премии «Звезда Театрала»

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Новости театра >>
8 декабря 2020
Стали известны имена лауреатов международной премии «Звезда Театрала». 13-ю торжественную церемонию вручения премии зрительских симпатий, которая транслировалась 7 декабря в прямом эфире на официальном сайте и YouTube-канале журнала «Театрал», провели в Театре им. Евг. Вахтангова Анна Чиповская и Алексей Франдетти. Последний победил сразу в двух номинациях: его Инстаграм-мюзикл «Мой длинноногий деда» стал «Лучшим арт-ответом пандемии», а «Питер Пэн», поставленный им в Московском областном ТЮЗе, признан выдающимся спектаклем для детей и юношества.


Звания «Лучший спектакль. Большая форма» удостоена постановка «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных», осуществлённая Олегом Глушковым в «Мастерской Петра Фоменко». Ей удалось обойти «Пер Гюнта» Юрия Бутусова и «Ревизора» Сергея Газарова. За малую форму отметили «Опасные связи» Игоря Яцко из «Школы драматического искусства», которым противостояли «Затейник» Александра Коршунова и «Тот самый М.» Александра Серенко.

Режиссёром сезона признан Евгений Марчелли за «Шутников» в «Сатириконе». Директором года посчитали Владимира Тартаковского из Московского театра оперетты. За лучшую постановку иностранного режиссёра в России наградили грека Теодороса Терзопулоса, поставившего спектакль «Маузер» на сцене Александринского театра. Лучшим русским театром за рубежом стала парижская детская театральная студия «Апрелик». «Вий» Николая Покотыло (Creative lab Stairway) победил среди музыкальных спектаклей. Выдающимся социальным проектом сезона назвали «Параллельный мир» Омского Инклюзивного театр-студии. Среди любительских театров страны победу одержал Называевский народный театр «Сотоварищи» из Омской области, а в категории «Лучший региональный театр» зрители выбрали «Коляда-Театр».


Тимофей Трибунцев, воплотивший образ Бориса Годунова в «Борисе», созданном Дмитрием Крымовым для театрального агентства «Арт-Партнёр XXI», получил награду за лучшую мужскую роль. Статуэткой за запоминающуюся роль театрального актёра в кино отметили Даниила Страхова за «Знахаря». А Александра Филиппенко наградили за образ Бати в «Палачах» «Гоголь-центра».

Среди актрис зрители выбрали Марию Аронову, Нонну Гришаеву и Нину Гуляеву. Гришаевой, сыгравшей Люсю в постановке Вахтанговского театра «Люся. Признание в любви», досталась награда за лучшую женскую роль. Аронову отметили как выдающуюся театральную актрису в кино за роль Ирины Шаталиной в картине «Лёд-2». А Гуляева получила статуэтку за образ Бабушки в «Белых ночах» МХТ имени Чехова.



«Легендами сцены» в этом году объявлены Валентина Талызина, Александр Збруев и Роман Виктюк.

«Мы хотим сказать спасибо всем, кто верил, что 13-я церемония главной зрительской премии "Звезда Театрала" состоится вопреки цифре 13, вопреки ковиду и всем проблемам, с ним связанным. Особые слова благодарности – нашим зрителям, читателям и друзьям, которые, несмотря на все проблемы нынешнего года, активно номинировали и голосовали за любимые театры, актёров и режиссёров, которые горячо поддержали нашу новую антивирусную номинацию – "Лучший АртОтвет пандемии"», — выразил слова благодарности президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерия Яков.
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