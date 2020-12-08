Тимофей Трибунцев и Нонна Гришаева удостоены премии «Звезда Театрала»

Режиссёром сезона признан Евгений Марчелли за «Шутников» в «Сатириконе». Директором года посчитали Владимира Тартаковского из Московского театра оперетты. За лучшую постановку иностранного режиссёра в России наградили грека Теодороса Терзопулоса, поставившего спектакль «Маузер» на сцене Александринского театра. Лучшим русским театром за рубежом стала парижская детская театральная студия «Апрелик». «Вий» Николая Покотыло (Creative lab Stairway) победил среди музыкальных спектаклей. Выдающимся социальным проектом сезона назвали «Параллельный мир» Омского Инклюзивного театр-студии. Среди любительских театров страны победу одержал Называевский народный театр «Сотоварищи» из Омской области, а в категории «Лучший региональный театр» зрители выбрали «Коляда-Театр».
Среди актрис зрители выбрали Марию Аронову, Нонну Гришаеву и Нину Гуляеву. Гришаевой, сыгравшей Люсю в постановке Вахтанговского театра «Люся. Признание в любви», досталась награда за лучшую женскую роль. Аронову отметили как выдающуюся театральную актрису в кино за роль Ирины Шаталиной в картине «Лёд-2». А Гуляева получила статуэтку за образ Бабушки в «Белых ночах» МХТ имени Чехова.
«Мы хотим сказать спасибо всем, кто верил, что 13-я церемония главной зрительской премии "Звезда Театрала" состоится вопреки цифре 13, вопреки ковиду и всем проблемам, с ним связанным. Особые слова благодарности – нашим зрителям, читателям и друзьям, которые, несмотря на все проблемы нынешнего года, активно номинировали и голосовали за любимые театры, актёров и режиссёров, которые горячо поддержали нашу новую антивирусную номинацию – "Лучший АртОтвет пандемии"», — выразил слова благодарности президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерия Яков.
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