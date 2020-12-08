Сергей Газаров возглавит Театр Армена Джигарханяна

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна
возглавит известный актёр и режиссёр Сергей Газаров
, сообщается на официальном сайте
Мэра Москвы.
«Этот театр мне хорошо знаком и не безразличен по многим причинам. Я принял предложение Департамента культуры возглавить театр в качестве художественного руководителя, хорошо понимая, в каком сложном положении находится театр, какие проблемы и первостепенные задачи придётся решать, а их не мало. Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы её сделаем! В наших с вами силах привнести новую жизнь в это место, чтобы имя театра звучало и значило также много для нашей культуры, как имя его основателя Армена Борисовича Джигарханяна», —
заявил Газаров.
Нового худрука представил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский
.
Кандидатуру Газарова поддержали Анатолий Кот
и Григорий Заславский
. По словам актёра, он «познакомился с Сергеем Ишхановичем на съёмочной площадке ещё до того, как пришёл в театр Армена Джигарханяна»
, и считает «его высококлассным профессионалом, многогранным, который может и возглавить театр, и быть артистом, и снимать кино как режиссёр. Сергей Газаров — человек, который начинал этот театр вместе с Арменом Борисовичем, строил его, творил».
А ректор ГИТИСа отметил, что «Газаров знает труппу театра и знает о её проблемах. Это режиссер, который раз за разом доказывал умение делать театр не только серьёзным, но и радостным. Он понимает, что публика ходит в театр за сильными эмоциями, что порой комедия требует не меньшего, а то и большего мастерства, чем трагическое произведение. Его умение относиться к лёгкому жанру с невероятной ответственностью — это то, что может принести театру успех».
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