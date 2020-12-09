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Персонажи «Войны и мира» заговорят голосами Варвары Шмыковой, Максима Матвеева и Павла Табакова

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Новости театра >>
9 декабря 2020
Варвара Шмыкова, Максим Матвеев и Павел Табаков сыграют в аудиоспектакле Мобильного художественного театра по роману Льва Толстого «Война и мир». Согласно пресс-службе МХТ, Шмыкова подарит свой голос Наташе Ростовой, а Матвееву досталась роль Андрея Болконского.

Персонажи «Войны и мира» заговорят голосами Варвары Шмыковой, Максима Матвеева и Павла Табакова
фото: пресс-служба Мобильного художественного театра

«Война и мир» — это аудиоспектакль для индивидуального прослушивания, где зрителю предлагается пройтись по Москве начала XIX века. Той Москвы больше нет, и уже не было, когда Толстой создавал свой роман. Премьера состоится уже через две недели в мобильном приложении МХТ.

1800-е. Город, который скоро почти полностью будет уничтожен пожаром, пока что живёт празднично и в заботах о маскарадах, концертах и балах. Юная Наташа Ростова, помолвленная с Андреем Болконским, переживает сильнейшие эмоциональные потрясения от одного только запретного поцелуя, ещё не догадываясь о тех кошмарах, которые предстоит пережить и ей, и всем, кого она знает, совсем скоро, в 1812 году. Это прогулка по городу-призраку от Кудринской площади до улицы Воздвиженка, — напоминание о том, что ничто не вечно; и особенно хрупко именно то, что нам кажется будет всегда.

Персонажи «Войны и мира» заговорят голосами Варвары Шмыковой, Максима Матвеева и Павла Табакова
фото: пресс-служба Мобильного художественного театра

Запись спектакля проходила в разных городах: Варвара Шмыкова записывалась в Москве, а голос Максима Матвеева записали в Санкт-Петербурге. Павел Табаков тоже появится в этом спектакле и озвучит роль Николая Ростова, запись его голоса запланирована на ближайшие дни. Авторами спектакля являются Фёкла Толстая и Екатерина Зенович, которые также отвечают за маршрут. Режиссёрами выступят Алексей Киселёв и всё та же Толстая. Продюсер — Михаил Зыгарь.

Аудиоспектакль, созданный при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации, появится в приложении МХТ в 20-х числах декабря.
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Персонажи «Войны и мира» заговорят голосами Варвары Шмыковой, Максима Матвеева и Павла Табакова фотографии
Персонажи «Войны и мира» заговорят голосами Варвары Шмыковой, Максима Матвеева и Павла Табакова фотографии
Персонажи «Войны и мира» заговорят голосами Варвары Шмыковой, Максима Матвеева и Павла Табакова фотографии
Персонажи «Войны и мира» заговорят голосами Варвары Шмыковой, Максима Матвеева и Павла Табакова фотографии
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