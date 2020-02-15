Елена Санаева сыграет мать Иосифа Райхельгауза

Иосиф Райхельгауз поставил спектакль на основе воспоминаний своей матери, посвятив его всем, чьё детство и юность совпали с трагедией Великой Отечественной войны. Здесь очень много личного – боли и радости, отчаянья и надежды, растерянности и простой радости бытия. А ещё – много любви: ребёнка к матери, женщины к мужу, а главное любви к жизни, которая стала для целого поколения спасательным кругом в водовороте немыслимых с точки зрения сегодняшнего дня событий.
фото: пресс-служба театра «Школа современной пьесы»
Постановка будет идти в зале «Зимний сад». По замыслу режиссёра героиня (роль Фаины играет заслуженная артистка РФ Елена Санаева) будет в течение всего спектакля варить настоящий борщ, которым под занавес угостит зрителей, спокойно, без пафоса рассказывая зрителям эпизоды своей биографии. Эпизоды, которые заставят людей содрогнуться и заплакать, засмеяться и задуматься. Роль Мамы Фаины, погибшей во время бомбёжки на глазах главной героини и навсегда оставшейся молодой в её памяти, играет Татьяна Циренина.
Для сценографа Марии Трегубовой участие в создании этого спектакля также окрашено личным мотивом: Фаина Иосифовна Райхельгауз – бабушка Марии. Специальная система, расположенная под полом зрительного зала, создаст эффект движения поезда. Зрителей ожидает полная иллюзия движущегося состава – с качанием, внезапными остановками, ускорением и замедлением движения. При помощи видеопроекции стены зрительного зала превратятся в мелькающие реалистичные картины театра военных действий, которые зрители увидят как бы через окна вагона.