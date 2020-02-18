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Юрий Квятковский назначен главным режиссером Росгосцирка

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18 февраля 2020
Новым главным режиссёром Росгосцирка стал постановщик масштабных шоу-программ и театральный деятель Юрий Квятковский, сообщает пресс-служба компании.

Юрий Квятковский назначен главным режиссером Росгосцирка
фото: esquire.ru

Крупная цирковая организация объявила о еще двух важных назначения. Пост генерального директора по творчеству и зарубежному сотрудничеству заняла тележурналист и продюсер Елизавета Гамбург. А новым руководителем художественно-производственного департамента стал Тимур Кайбжанов, артист цирка, режиссер и педагог. По мнению Квятковского, вместе им и предстоит выяснить, что такое новый русский цирк.

«Должна возникнуть режиссура. Нужны авторы, нужны коллаборации с людьми, которые мыслят концептуально. Открытая позиция она всегда более продуктивна для любого начинания, чем махровый традиционализм», – рассказал новый режиссёр о своих планах.

Напомним, что предыдущий художественный руководитель и режиссер Росгосцирка Гия Эрадзе покинул свой пост в конце января 2020-го.

Юрий Квятковский окончил Школу-Студию МХТ (курс Дмитрия Брусникина). Режиссер работал в Театре Наций, «Боярских палатах», Театре «Практика», был одним из основателей независимой творческой группы Le Cirque de Sharles La Tannes. Он выступал в качестве куратора театральной программы фестиваля «Арт овраг 2019» и образовательного проекта-лаборатории «Золотой Маски». Сейчас режиссер занимается уличными театральными постановками.
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