Юрий Квятковский назначен главным режиссером Росгосцирка

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Полина Максимова и Егор Корешков найдут «257 причин, чтобы жить»

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«Я выглядел как рыхлый безволосый ребёнок в парике»: Роберт Паттинсон о кинопробах к «Сумеркам»

Актёр до сих пор не понимает, почему его берут на роли красавцев