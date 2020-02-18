Юрий Квятковский назначен главным режиссером Росгосцирка

Новым главным режиссёром Росгосцирка
стал постановщик масштабных шоу-программ и театральный деятель Юрий Квятковский
, сообщает пресс-служба компании.
Крупная цирковая организация объявила о еще двух важных назначения. Пост генерального директора по творчеству и зарубежному сотрудничеству заняла тележурналист и продюсер Елизавета Гамбург
. А новым руководителем художественно-производственного департамента стал Тимур Кайбжанов
, артист цирка, режиссер и педагог. По мнению Квятковского, вместе им и предстоит выяснить, что такое новый русский цирк.
«Должна возникнуть режиссура. Нужны авторы, нужны коллаборации с людьми, которые мыслят концептуально. Открытая позиция она всегда более продуктивна для любого начинания, чем махровый традиционализм»
, – рассказал новый режиссёр о своих планах.
Напомним, что предыдущий художественный руководитель и режиссер Росгосцирка Гия Эрадзе
покинул свой пост в конце января 2020-го.
Юрий Квятковский окончил Школу-Студию МХТ (курс Дмитрия Брусникина
). Режиссер работал в Театре Наций
, «Боярских палатах»
, Театре «Практика»
, был одним из основателей независимой творческой группы Le Cirque de Sharles La Tannes
. Он выступал в качестве куратора театральной программы фестиваля «Арт овраг 2019» и образовательного проекта-лаборатории «Золотой Маски». Сейчас режиссер занимается уличными театральными постановками.