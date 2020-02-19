Светлана Крючкова отметит юбилей гастролями в Москве

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Ключевые посты также займут Елизавета Гамбург и Тимур Кайбжанов.

Олег Меньшиков поставит спектакль в Театре Ермоловой

10 февраля

Муравьёва и Галибин споют советские песни о любви на «Киноревю»

Актеры театра и кино примут участие в концерте ко Дню всех влюбленных.