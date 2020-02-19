Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Светлана Крючкова отметит юбилей гастролями в Москве

19 февраля
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости театра >>
19 февраля 2020
В июне впервые за 30 лет БДТ им. Товстоногова привезет в Москву спектакли с участием Светланой Крючковой, которые будут сыграны на сцене МХАТ им. Горького, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда им. Олега Ефремова, выступившего организатором гастролей.

Светлана Крючкова в спектакле «Жизнь впереди»
фото: Пресс-служба Благотворительного фонда им. Олега Ефремова

На сцене МХАТ им. Горького будет представлено два спектакля в постановке Романа Мархолиа«Игрок» и «Жизнь впереди». Эти гастроли приурочены к 70-летнему юбилею актрисы.

«Последний раз со спектаклями БДТ я была в Москве в 1976-77 годах – мы играли «Тихий Дон» в театре Моссовета и «Фантазии Фарятьева» в театре им. Пушкина. Был большой интерес к гастролям, очень большой. А после смерти Товстоногова больше не играла в Москве. Помню, при Темуре Нодаровииче Чхеидзе должны были играть «Вассу Железнову» в Малом театре. Я уже пригласила гостей, но за неделю до начала все отменили», – рассказала Светлана Крючкова.

МХАТ им. Горького выступил не только как принимающая площадка, но и как партнер гастролей. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков отметил, что несмотря на напряженный репетиционный график и выпуск нескольких больших премьер театр с радостью примет на своей сцене спектакли БДТ.
версия для печати
персоны
Эдуард БояковСветлана КрючковаРоман МархолияГеоргий ТовстоноговТемур Чхеидзе
театры
БДТМалый театрМосковский театр им. ПушкинаМХАТ им.ГорькогоТеатр им. Моссовета

анонс

Скорбим

Сергей Сизых
17 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Сизых.
Георгий Шенгелая
17 февраля ушёл из жизни режиссёр Георгий Шенгелая.

День рождения >>

Руслан Ахметов
Юлия Беретта
Вадим Захарченко
Алла Ларионова
Эльза Леждей
Ирина Лосева
Юрий Макеев
Павел Махотин
Геннадий Овсянников
Бенисио Дель Торо
Джефф Дэниэлс
Ариэль Кеббел
Ли Марвин
Мерл Оберон
Рэй Уинстон
Седрик Хардвик
все родившиеся 19 февраля >>

Афиша кино >>

Соник в кино
приключения, фэнтези
США, 2019
2040: Будущее ждет
научно-популярный
Австралия, 2019
Зов предков
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Западня для дьявола
триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Калашников
биография
Россия, 2020
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Русские грузины. Фильм первый
исторический фильм
Россия, 2020
Свистуны
детектив, комедия, криминальный фильм
Румыния, Германия, Франция, 2019
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
боевик, комедия, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Эма: Танец страсти
драма, социальная драма
Чили, 2019
Лёд-2
драма
Россия, 2020
Ню
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен