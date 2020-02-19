Светлана Крючкова отметит юбилей гастролями в Москве

фото: Пресс-служба Благотворительного фонда им. Олега Ефремова
На сцене МХАТ им. Горького будет представлено два спектакля в постановке Романа Мархолиа – «Игрок» и «Жизнь впереди». Эти гастроли приурочены к 70-летнему юбилею актрисы.
«Последний раз со спектаклями БДТ я была в Москве в 1976-77 годах – мы играли «Тихий Дон» в театре Моссовета и «Фантазии Фарятьева» в театре им. Пушкина. Был большой интерес к гастролям, очень большой. А после смерти Товстоногова больше не играла в Москве. Помню, при Темуре Нодаровииче Чхеидзе должны были играть «Вассу Железнову» в Малом театре. Я уже пригласила гостей, но за неделю до начала все отменили», – рассказала Светлана Крючкова.
МХАТ им. Горького выступил не только как принимающая площадка, но и как партнер гастролей. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков отметил, что несмотря на напряженный репетиционный график и выпуск нескольких больших премьер театр с радостью примет на своей сцене спектакли БДТ.