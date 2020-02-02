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«Гоголь-центр» объявил планы на сезон в свой день рождения

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Новости театра >>
2 февраля 2020
«Гоголь-центр» отмечает семилетие 2-го февраля. В свой день рождения театр традиционно рассказывает о будущих премьерах и подводит итоги деятельности, сообщают в пресс-службе.

«Гоголь-центр» объявил планы на сезон в свой день рождения
фото: gogolcenter.com

«Кажется, семь лет – совсем небольшой срок, но для нас очень важный. За это время вырос настоящий театр, который стал для многих молодых деятелей искусства неким ориентиром, на который они равняются, сформировалась своя эстетика, но самое главное – мы вырастили своего зрителя. Ведь театр – это всегда диалог», – рассказал директор «Гоголь-центра» Алексей Кабешев.

В планах театра на 2020-й год – 7 премьер. В июне запланирован выход спектакля Кирилла Серебренникова «Декамерон» по мотивам книги Джованни Боккаччо. Это совместный проект Deutsches Theater Berlin и «Гоголь-центра». Так как режиссер не может покинуть Россию, немецкие актеры сами приехали в театр, чтобы начать репетиции.

Александр Паль и Никита Кукушкин сразятся с ветряными мельницами в «Дон Кихоте» Ивана Вырыпаева. А вместе с драматургом Валерием Печейкиным Кукушкин поставит «Человека без имени» по текстам Владимира Одоевского.

Филипп Авдеев и Александр Горчилин выступят в роли режиссеров спектакля «Страх и отвращение в Москве» по роману Хантера Томпсона. В репертуар театра также войдут «Жизнь человека» Евгения Кулагина и Ивана Естегнеева по пьесе Леонида Андреева, «Красный крест» Семена Серзина по роману Саши Филиппенко. Совместно с «Колядой-театром» «ГЦ» выпустит «Веничку» по записным книжкам Венички Ерофеева в постановке Николая Коляды и Бориса Березовского.

Помимо театральных премьер труппа «Гоголь-центра» отправится на гастроли в Израиль, США, Германию, Грецию и Санкт-Петербург. Свою работу продолжит авторский проект журналистки Екатерины Гордеевой «Гоголь-тема».
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