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Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермской опере

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Новости театра >>
20 февраля 2020
Пермская опера открывает 2020-е серией спектаклей, созданных ведущими мастерами российской сцены среднего и молодого поколения — Василием Бархатовым, Константином Богомоловым, Маратом Гацаловым, Максимом Диденко и Евгенией Сафоновой.

Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермской опере
фото: facebook.com

Как уточняет пресс-служба театра, для некоторых из этих режиссёров постановки в Перми станут дебютом на большой оперной сцене: делая ставку на протагонистов «новой волны» отечественного театра 2010-х, Пермская опера формирует «кадровый резерв» российской музыкальной сцены. В сезоне 2020/2021 и 2021/2022 репертуар Пермской оперы пополнится произведениями из золотого фонда репертуара XIX и ХХ века — от «Кармен» Жоржа Бизе до «Иоланты» Петра Ильича Чайковского, от «Фауста» Шарля Гуно до «Лулу» Альбана Берга.

В декабре текущего года состоится премьера оперы «Любовь к трём апельсинам» Сергея Прокофьева. Главный дирижёр театра Артём Абашев, под управлением которого в минувшем сезоне партитура Прокофьева дважды прозвучала в концертном исполнении, выступит музыкальным руководителем спектакля в постановке Филиппа Григорьяна. По словам режиссёра, «Пермь — город, в котором в 2011 году я начинал свою карьеру на оперной сцене. "Человеческий голос" Франсиса Пуленка и Medeamaterial Паскаля Дюсапена были для меня очень важными проектами. Я буду счастлив вернуться в Пермскую оперу на новом витке развития театра».

Константин Богомолов
фото: ya-znamenit.ru

В марте 2021-го Пермская опера представит премьеру «Кармен» Жоржа Бизе. Спектакль, созданный в соавторстве с дирижёром Филиппом Чижевским, станет дебютом Константина Богомолова на большой музыкальной сцене — свой первый оперный спектакль, «Триумф Времени и Бесчувствия» Генделя, режиссёр выпустил в 2018-м на малой сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. «Для меня предложение из Перми — большая честь и ответственность. Я счастлив, что буду работать с прекрасной молодой менеджерской командой и с дирижёром, с которым мы делали "Триумф Времени и Бесчувствия" Георга Фридриха Генделя. После этой первой работы я мечтал снова вернуться в оперу — на большую сцену. Впереди невероятное путешествие», — говорит Богомолов.

Оперный сезон 2020/2021 завершит премьера «Иоланты» Петра Ильича Чайковского в постановке Марата Гацалова. Задача главного режиссёра театра — предложить новую театральную оптику, позволяющую увидеть последнюю оперу Чайковского как предтечу русского модерна, как произведение, стоящее на пороге искусства ХХ века.

В конце 2021-го Пермская опера представит премьеру «Саломеи» Рихарда Штрауса в трактовке Евгении Сафоновой — для одного из ведущих российских режиссёров поколения тридцатилетних этот спектакль станет первым опытом работы на музыкальной сцене. Весной 2022-го театр выпустит премьеру «Фауста» Шарля Гуно в постановке Василия Бархатова, возвращающегося в Россию после длительного перерыва — последний раз на отечественной оперной сцене режиссёр работал в 2014-м. Сезон 2021/2022 театр завершит премьерой оперы «Лулу» Альбана Берга в режиссуре Максима Диденко.
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