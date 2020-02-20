Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермской опере

Пермская опера
открывает 2020-е серией спектаклей, созданных ведущими мастерами российской сцены среднего и молодого поколения — Василием Бархатовым
, Константином Богомоловым
, Маратом Гацаловым
, Максимом Диденко
и Евгенией Сафоновой
.
Как уточняет пресс-служба театра, для некоторых из этих режиссёров постановки в Перми станут дебютом на большой оперной сцене: делая ставку на протагонистов «новой волны» отечественного театра 2010-х, Пермская опера формирует «кадровый резерв» российской музыкальной сцены. В сезоне 2020/2021 и 2021/2022 репертуар Пермской оперы пополнится произведениями из золотого фонда репертуара XIX и ХХ века — от «Кармен
» Жоржа Бизе
до «Иоланты
» Петра Ильича Чайковского
, от «Фауста
» Шарля Гуно
до «Лулу
» Альбана Берга
.
В декабре текущего года состоится премьера оперы «Любовь к трём апельсинам
» Сергея Прокофьева
. Главный дирижёр театра Артём Абашев
, под управлением которого в минувшем сезоне партитура Прокофьева дважды прозвучала в концертном исполнении, выступит музыкальным руководителем спектакля в постановке Филиппа Григорьяна
. По словам режиссёра, «Пермь — город, в котором в 2011 году я начинал свою карьеру на оперной сцене. "Человеческий голос" Франсиса Пуленка и Medeamaterial Паскаля Дюсапена были для меня очень важными проектами. Я буду счастлив вернуться в Пермскую оперу на новом витке развития театра».
В марте 2021-го Пермская опера представит премьеру «Кармен» Жоржа Бизе. Спектакль, созданный в соавторстве с дирижёром Филиппом Чижевским
, станет дебютом Константина Богомолова на большой музыкальной сцене — свой первый оперный спектакль, «Триумф Времени и Бесчувствия» Генделя, режиссёр выпустил в 2018-м на малой сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
. «Для меня предложение из Перми — большая честь и ответственность. Я счастлив, что буду работать с прекрасной молодой менеджерской командой и с дирижёром, с которым мы делали "Триумф Времени и Бесчувствия" Георга Фридриха Генделя. После этой первой работы я мечтал снова вернуться в оперу — на большую сцену. Впереди невероятное путешествие», —
говорит Богомолов.
Оперный сезон 2020/2021 завершит премьера «Иоланты» Петра Ильича Чайковского в постановке Марата Гацалова. Задача главного режиссёра театра — предложить новую театральную оптику, позволяющую увидеть последнюю оперу Чайковского как предтечу русского модерна, как произведение, стоящее на пороге искусства ХХ века.
В конце 2021-го Пермская опера представит премьеру «Саломеи
» Рихарда Штрауса
в трактовке Евгении Сафоновой — для одного из ведущих российских режиссёров поколения тридцатилетних этот спектакль станет первым опытом работы на музыкальной сцене. Весной 2022-го театр выпустит премьеру «Фауста» Шарля Гуно в постановке Василия Бархатова, возвращающегося в Россию после длительного перерыва — последний раз на отечественной оперной сцене режиссёр работал в 2014-м. Сезон 2021/2022 театр завершит премьерой оперы «Лулу» Альбана Берга в режиссуре Максима Диденко.