Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В МХТ имени Чехова открылась выставка «Чайка. Перезагрузка»

21 февраля
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости театра >>
21 февраля 2020
Сегодня, 21 февраля, в Зелёном фойе МХТ имени Чехова открылась выставка «Чайка. Перезагрузка», подготовленная Музеем МХАТ. Приглашение на экспозицию размещено на сайте театра.

«В экспозиции, посвящённой легендарной пьесе Антона Павловича Чехова, – редкие фотографии, документы, костюмы, макеты, афиши всех четырёх постановок «Чайки», шедших в Художественном театре со дня его основания. Отдельной интригой выставки станут записи живых голосов режиссёров-постановщиков пьесы», – сообщается на сайте.


Выставка послужит дополнением к новой версии знаменитой пьесы, премьера которой намечена на 28 и 29 февраля. Пятую мхатовскую «Чайку» в год 160-летия со дня рождения Чехова поставил литовский режиссёр Оскарас Коршуновас.

Впервые «Чайку» поставили в 1896-м на сцене Александринского театра, но спектакль не оправдал ожиданий критиков, зрителей и самого автора. После провала в Санкт-Петербурге Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко рискнули взять пьесу в репертуар МХАТ и не прогадали. Триумф постановки 1898 года навсегда запечатлён на эмблеме МХТ, где изображена чайка. Впоследствии «Чайку» ставили в Художественном театре Виктор Станицын, Борис Ливанов и Олег Ефремов.
версия для печати
Ссылки по теме
Худруком МХТ им.Чехова назначен Сергей Женовач
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Олег ЕфремовОскарас КоршуновасБорис ЛивановВладимир Немирович-ДанченкоКонстантин СтаниславскийВиктор Станицын
театры
Александринский театрМХАТМХТ им. А.Чехова

фотографии >>
В МХТ имени Чехова открылась выставка «Чайка. Перезагрузка» фотографии
В МХТ имени Чехова открылась выставка «Чайка. Перезагрузка» фотографии
В МХТ имени Чехова открылась выставка «Чайка. Перезагрузка» фотографии
В МХТ имени Чехова открылась выставка «Чайка. Перезагрузка» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ерванд Манарян
19 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Ерванд Манарян.
Сергей Сизых
17 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Сизых.
Георгий Шенгелая
17 февраля ушёл из жизни режиссёр Георгий Шенгелая.

День рождения >>

Вера Алентова
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Николай Расторгуев
Борис Сабуров
Манефа Соболевская
Анвар Халилулаев
Эшли Грин
Келси Грэммер
Мелани Лоран
Эллен Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Соник в кино
приключения, фэнтези
США, 2019
Калашников
биография
Россия, 2020
2040: Будущее ждет
научно-популярный
Австралия, 2019
Зов предков
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Эма: Танец страсти
драма, социальная драма
Чили, 2019
Западня для дьявола
триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Русские грузины. Фильм первый
исторический фильм
Россия, 2020
Свистуны
детектив, комедия, криминальный фильм
Румыния, Германия, Франция, 2019
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
боевик, комедия, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен