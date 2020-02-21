В МХТ имени Чехова открылась выставка «Чайка. Перезагрузка»

Сегодня, 21 февраля, в Зелёном фойе МХТ имени Чехова
открылась выставка «Чайка. Перезагрузка
», подготовленная Музеем МХАТ. Приглашение на экспозицию размещено на сайте
театра.
«В экспозиции, посвящённой легендарной пьесе Антона Павловича Чехова, – редкие фотографии, документы, костюмы, макеты, афиши всех четырёх постановок «Чайки», шедших в Художественном театре со дня его основания. Отдельной интригой выставки станут записи живых голосов режиссёров-постановщиков пьесы», –
сообщается на сайте.
Выставка послужит дополнением к новой версии знаменитой пьесы, премьера которой намечена на 28 и 29 февраля. Пятую мхатовскую «Чайку» в год 160-летия со дня рождения Чехова поставил литовский режиссёр Оскарас Коршуновас
.
Впервые «Чайку» поставили в 1896-м на сцене Александринского театра
, но спектакль не оправдал ожиданий критиков, зрителей и самого автора. После провала в Санкт-Петербурге Константин Станиславский
и Владимир Немирович-Данченко
рискнули взять пьесу в репертуар МХАТ и не прогадали. Триумф постановки 1898 года навсегда запечатлён на эмблеме МХТ, где изображена чайка. Впоследствии «Чайку» ставили в Художественном театре Виктор Станицын
, Борис Ливанов
и Олег Ефремов
.