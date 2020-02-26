Сценаристка «Рая» и «Греха» написала либретто для «ПраймТайма» Театра мюзикла

Главной героине мюзикла Ане выпадает счастливый билет: она становится участницей глобального вокального телепроекта «ПраймТайм». Вчерашняя жительница маленького городка попадает в блестящий мир телевидения, в котором каждый день – праздник. Но в жизни не бывает идеальных сценариев – в новой реальности Аню ждут не только изнуряющие репетиции и жесткая конкуренция, но и интриги и даже предательство близкого человека. Впрочем, именно на съемках в телешоу девушка обретет новых друзей и встретит любовь.
«Это первый оригинальный мюзикл о современной жизни в России, о нашей молодежи, которая только вступает в мир, полный соблазнов. Сегодня телевидение и интернет заменяют людям жизнь. Но спектакль не о том, какое плохое телевидение, а о том – что такое счастье для сегодняшнего человека», – отметил Швыдкой.
Над шоу работала международная команда. Музыку для спектакля написал канадский композитор Максим Лепаж, а стихи – Алексей Кортнев из группы «Несчастный случай». Над постановкой работали режиссеры Себастьян Солдевилья (Канада) и Марина Швыдкая. За визуальную часть отвечали сценограф Оливье Ландревиль и художник по свету Эрик Шампу, а танцы поставили хореографы Женевьев Дорион-Купаль (Монреаль) и Венсан Нуазе (Лос-Анджелес), которые сотрудничают с Селин Дион и Бейонсе.