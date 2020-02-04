В России впервые поставят мюзикл «Шахматы»

Начались продажи билетов на премьеру спектакля «Шахматы» (Chess). Первая в России постановка знаменитого мюзикла откроется 10 октября 2020 года на сцене Театра МДМ, сообщает пресс-служба продюсерской компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва».
фото: пресс-служба продюсерской компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва»
«Мюзикл "Шахматы" – это настоящий театральный феномен, – уверен Дмитрий Богачев. – По своей значимости он не уступает другому шедевру музыкального театра – "Призраку оперы", а музыкально и драматургически, на мой взгляд, превосходит его. Эмоциональный накал происходящего на сцене зашкаливает: это драма о любви и ненависти, верности и измене, победах и поражениях, предательстве и патриотизме, всемирном признании и полном одиночестве. Сюжет основан на реальных событиях из недавнего прошлого нашей страны, что безусловно найдёт отклик у российского зрителя, но всё-таки главное в "Шахматах" – это музыка. Она так прекрасна в своей разножанровости, что её обожают не только почитатели первоклассных бродвейских мюзиклов и миллионы поклонников группы ABBA, но и любители рока и даже ценители настоящей итальянской оперы».
Мюзикл написали в 1984-м британский поэт и драматург Тим Райс (мюзиклы «Иисус Христос – суперзвезда», «Эвита», «Красавица и Чудовище», «Аладдин» и «Король Лев») и шведские композиторы, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, Бенни Андерссон и Бьёрн Ульвеус (группа ABBA). Человеческая и спортивная драма о битве русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону разворачивается в мюзикле на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами двух главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Виктор Корчной, Борис Спасский и Роберт Фишер. Мировая премьера «Шахмат» состоялась в Лондоне в мае 1986-го. Две песни из записи мюзикла One Night in Bangkok и I Know Him So Well надолго закрепились на вершинах мировых чартов. И в наше время «Шахматы» вызывают неизменный интерес постановщиков и публики по всему миру: в XXI веке новые версии мюзикла увидели зрители Норвегии, Дании, Канады, Австралии, Японии, Австрии, Швеции, США, Великобритании, Финляндии и других стран.
фото: пресс-служба продюсерской компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва»
«Я искренне рад тому, что мюзикл Chess, наконец, будет исполнен на русском языке, – приветствует первую российскую постановку автор либретто сэр Тим Райс. – С момента написания мюзикла в 1984 году мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас, 36 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация».
Над оригинальной версией мюзикла в России работает международная команда: режиссёр Евгений Писарев, музыкальный руководитель Джон Ригби и автор русского текста Алексей Иващенко. Полный состав творческой команды пока не раскрывается. Билеты на спектакль можно приобрести уже сейчас на официальном сайте постановки.