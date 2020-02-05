«Леди на день» появится в Театре Армии

Премьерные показы спектакля «Леди на день» в постановке режиссера Дмитрия Астрахана состоятся в Театре Армии 21, 22 и 27 марта, сообщает пресс-служба. На сцене - один безумный день из жизни американского города, день, наполненный оптимизмом, юмором и ожиданием чудес.
фото: Пресс-служба Театра Армии
В качестве драматурга выступил Олег Данилов. Пьеса «Леди на день» написана по одноименному рассказу Дэймона Раньона. По сюжету главная героиня Анни доживает свой век, торгуя яблоками на улицах Бруклина. Все местные жители знают ее как добрую и отзывчивую женщину. Им и невдомек, что когда-то эта нищая торговка яблоками, уличная пьянчужка принадлежала к высшему обществу, была замужем за аристократом и родила дочь Луизу.
Луиза выросла в Европе, отец воспитал ее как леди, она выходит замуж за отпрыска старинного испанского рода, и они с женихом и его отцом, графом Ромеро, собираются приехать в Нью-Йорк и встретиться с Анни, которая, по их мнению – великосветская дама. С этой тревожной вести и начинаются приключения Анни и ее друзей, которые умудряются провернуть немыслимую, грандиозную, фантастическую аферу во имя любви и счастья матери и дочери.
«Мне нравится эта пьеса, она современная и при этом остается вне возраста, времени и социальных категорий. Она поднимает вечные вопросы, которые волнуют абсолютно каждого из нас. Это одновременно веселое и мудрое, трогательное и пронзительное зрелище, соединяющее историю интриг и перевоплощений», – отметил режиссер спектакля Дмитрий Астрахан.