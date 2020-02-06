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«Дело корнета О-ва» по ранней пьесе Елены Греминой поставили в ЦДР

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Новости театра >>
6 февраля 2020
Премьера спектакля «Дело корнета О-ва» по ранней пьесе Елены Греминой состоится 18 февраля на сцене ЦДР, сообщает пресс-служба театра. Режиссером постановки стал Максим Иванов, студент режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская А. Галибина и И. Яцко).

«Дело корнета О-ва» по ранней пьесе Елены Греминой поставили в ЦДР
фото: mos.ru

В основу ранней пьесы Греминой лег рассказ Бунина «Дело корнета Елагина». Действие происходит в 1914-м году. Герои решают свести счеты с жизнью вместе, но застрелив избранницу, корнет уже не может убить самого себя. Однако в пьесе Греминой события развиваются иначе, от чего меняется и смысл истории. Внешне мелодраматическая фабула в традициях классической русской литературы становится для автора лишь поводом к размышлениям о трагизме, заключенном в самой идее свободы для нашей страны.

«История любовного треугольника вдруг перерастает в целую мистерию, где героями становятся категории, ведущие вечную борьбу за право владеть этим миром. Любовь и искусство как альтернатива власти и войне – это манифест, который, как мне кажется, формулирует для себя Гремина этой пьесой в 1992 году», – рассказал режиссер Максим Иванов.

В постановке заняты Сергей Рогачков, Наталия Лесниковская, Дмитрий Костяев, Сэсэг Хапсасова, Алексей Гусаров, Анастасия Алферова и другие.

Спектакль «Дело корнета О-ва» – дань памяти Елене Греминой, скончавшейся 16 мая 2018 года в Москве. Сценаристка стояла у истоков ЦДР. Ее пьесы в разное время шли в Московском Театре им. Пушкина, МХТе им. Чехова, Театре Ермоловой, а также в других городах – Омске, Саратове, Новосибирске, Красноярске. В 2002 году вместе с другими драматургами Гремина создала проект «Документальный театр», став основателем и руководителем Театра.doc, первой некоммерческой театральной площадки в России. Она также известна как идеолог и куратор спецпрограммы фестиваля «Новая драма» и «Любимовка».
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