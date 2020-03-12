Александр Лазарев поставит в «Ленкоме» обновлённую «Поминальную молитву»

На сцену «Ленкома Марка Захарова
» вернётся спектакль «Поминальная молитва
», основанный на одноимённой пьесе Григория Горина
, которому 12 марта
исполнилось бы 80
лет. Согласно ТАСС
, режиссёром стал Александр Лазарев
.
«Есть такая идея – вернуть этот спектакль в стены "Ленкома". Потому что настолько грандиозна пьеса, написанная Гориным, и потрясающая постановка Марка Захарова. Это был, наверное, пик их совместного творчества. Насколько мне известно, Захаров накануне его ухода из жизни интересовался, сохранилась ли пьеса, где она находится. То есть, возможно, у него была такая мысль – вернуть этот спектакль в репертуар театра. И мы взяли на себя смелость попытаться, попробовать возродить "Поминальную молитву", чем сейчас и занимаемся. Мы понимаем, что в чём-то мы делаем новый спектакль, но только с горинским текстом, в захаровских мизансценах, с декорациями Олега Шейнциса. Всё это мы пытаемся сохранить, но всё равно артисты другие, играют иначе. Задача – не копировать актёров, которые играли в этом спектакле 30 лет назад, а привнести своё. Сегодняшний ритм жизни, сегодняшний юмор, сегодняшний взгляд на жизнь. Если это случится, мы посвятим нашу постановку ушедшим, нашим любимым – Горину, Захарову, Шейнцису, Леонову, Пельтцер, Абдулову, Ларионову – всем тем, кто участвовал в этом спектакле... Это будет "Поминальная молитва" по нашим незабвенным мастерам», –
рассказал актёр в интервью информационному агентству.
«Поминальная молитва» пропала из репертуара театра в начале 90-х после того, как не стало Евгения Леонова
и Татьяны Пельтцер
, а Владимир Стеклов
ушёл из «Ленкома». Впоследствии театр лишился Всеволода Ларионова
и Александра Абдулова
.