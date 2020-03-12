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Александр Лазарев поставит в «Ленкоме» обновлённую «Поминальную молитву»

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Новости театра >>
12 марта 2020
На сцену «Ленкома Марка Захарова» вернётся спектакль «Поминальная молитва», основанный на одноимённой пьесе Григория Горина, которому 12 марта исполнилось бы 80 лет. Согласно ТАСС, режиссёром стал Александр Лазарев.

Александр Лазарев поставит в «Ленкоме» обновлённую «Поминальную молитву»
фото: minval.az

«Есть такая идея – вернуть этот спектакль в стены "Ленкома". Потому что настолько грандиозна пьеса, написанная Гориным, и потрясающая постановка Марка Захарова. Это был, наверное, пик их совместного творчества. Насколько мне известно, Захаров накануне его ухода из жизни интересовался, сохранилась ли пьеса, где она находится. То есть, возможно, у него была такая мысль – вернуть этот спектакль в репертуар театра. И мы взяли на себя смелость попытаться, попробовать возродить "Поминальную молитву", чем сейчас и занимаемся. Мы понимаем, что в чём-то мы делаем новый спектакль, но только с горинским текстом, в захаровских мизансценах, с декорациями Олега Шейнциса. Всё это мы пытаемся сохранить, но всё равно артисты другие, играют иначе. Задача – не копировать актёров, которые играли в этом спектакле 30 лет назад, а привнести своё. Сегодняшний ритм жизни, сегодняшний юмор, сегодняшний взгляд на жизнь. Если это случится, мы посвятим нашу постановку ушедшим, нашим любимым – Горину, Захарову, Шейнцису, Леонову, Пельтцер, Абдулову, Ларионову – всем тем, кто участвовал в этом спектакле... Это будет "Поминальная молитва" по нашим незабвенным мастерам», – рассказал актёр в интервью информационному агентству.

«Поминальная молитва» пропала из репертуара театра в начале 90-х после того, как не стало Евгения Леонова и Татьяны Пельтцер, а Владимир Стеклов ушёл из «Ленкома». Впоследствии театр лишился Всеволода Ларионова и Александра Абдулова.
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театры
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«Поминальная молитва»
«Поминальная молитва»
«Поминальная молитва»
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