Во Владимире появится филиал «Школы современной пьесы»

16 марта во Владимире показом спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина
» начнёт работу филиал «Школы современной пьесы
». Соответствующее соглашение о сотрудничестве администрации Владимирской области и «Школы» подписали в конце февраля губернатор Владимир Сипягин
и руководство московского театра. В рамках соглашения до конца 2020-го ежемесячно в одном из древнейших русских городов будут идти спектакли «Школы современной пьесы», уточняет пресс-служба театра.
По словам худрука «Школы» Иосифа Райхельгауза
, «филиал во Владимире является ответственным и важным делом. Я бесконечно благодарен губернатору Владимирской области, министру культуры города Владимира и руководству Областного дворца культуры и искусства, где будут идти наши спектакли, за ту возможность, которую они предоставили нашему театру и за помощь в организации этого филиала».
Открытие филиала театра во Владимире даст местным зрителям уникальную возможность каждый месяц в течение целого года посещать репертуарные спектакли и наслаждаться игрой таких актёров, как Ирина Алфёрова
, Татьяна Васильева
, Александр Галибин
, Максим Евсеев
, Елена Санаева
, Александр Цой
и Джульетта Геринг
. Среди заявленных постановок — «Пришёл мужчина к женщине
», «Русское варенье
», «Умер-шмумер, лишь бы был здоров
», «Шинель/Пальто
», «Дом
» и «Лондонский треугольник
».
«Мы с земляками очень рады, что на Владимирской земле получил продолжение 2019 год — Год театра — вместе с уникальным театром "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза, который открывает у нас свой филиал. Проект "Театральный филиал", стартующий во Владимире, не имеет аналогов нигде в России», —
поделился своими впечатлениями губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Это уже второй подобный проект театра. Первый филиал успешно проработал год в Берлине. Немецким театралам впервые за всю историю русского театра были показаны репертуарные спектакли «Школы», более 20 постановок. В планах руководства театра создание филиалов в Париже и Лондоне.