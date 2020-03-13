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Во Владимире появится филиал «Школы современной пьесы»

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Новости театра >>
13 марта 2020
16 марта во Владимире показом спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» начнёт работу филиал «Школы современной пьесы». Соответствующее соглашение о сотрудничестве администрации Владимирской области и «Школы» подписали в конце февраля губернатор Владимир Сипягин и руководство московского театра. В рамках соглашения до конца 2020-го ежемесячно в одном из древнейших русских городов будут идти спектакли «Школы современной пьесы», уточняет пресс-служба театра.

Иосиф Райхельгауз
фото: youtube.com

По словам худрука «Школы» Иосифа Райхельгауза, «филиал во Владимире является ответственным и важным делом. Я бесконечно благодарен губернатору Владимирской области, министру культуры города Владимира и руководству Областного дворца культуры и искусства, где будут идти наши спектакли, за ту возможность, которую они предоставили нашему театру и за помощь в организации этого филиала».

Открытие филиала театра во Владимире даст местным зрителям уникальную возможность каждый месяц в течение целого года посещать репертуарные спектакли и наслаждаться игрой таких актёров, как Ирина Алфёрова, Татьяна Васильева, Александр Галибин, Максим Евсеев, Елена Санаева, Александр Цой и Джульетта Геринг. Среди заявленных постановок — «Пришёл мужчина к женщине», «Русское варенье», «Умер-шмумер, лишь бы был здоров», «Шинель/Пальто», «Дом» и «Лондонский треугольник».

Владимир Сипягин
фото: vladimirnews.ru

«Мы с земляками очень рады, что на Владимирской земле получил продолжение 2019 год — Год театра — вместе с уникальным театром "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза, который открывает у нас свой филиал. Проект "Театральный филиал", стартующий во Владимире, не имеет аналогов нигде в России», — поделился своими впечатлениями губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Это уже второй подобный проект театра. Первый филиал успешно проработал год в Берлине. Немецким театралам впервые за всю историю русского театра были показаны репертуарные спектакли «Школы», более 20 постановок. В планах руководства театра создание филиалов в Париже и Лондоне.
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Ирина АлфёроваТатьяна ВасильеваАлександр ГалибинДжульетта ГерингМаксим ЕвсеевИосиф РайхельгаузЕлена СанаеваАлександр Цой
театры
"Школа современной пьесы"

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