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«Гоголь-центр» отправлен на карантин

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Новости театра >>
13 марта 2020
Помимо отмены кинопремьер и других массовых мероприятий, досталось от коронавируса и московскому «Гоголь-центру».

Как сообщается на официальной странице театра в социальной сети Facebook, «все артисты и сотрудники, вернувшиеся из г. Берлина, находятся в самоизоляции в течении 14 дней». Поводом для карантина послужил Указ мэра г. Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности».

«Гоголь-центр» отправлен на карантин
фото: facebook.com

В связи с этим были внесены изменения в репертуар. В частности, «Идиотов», запланированных на 13 марта, заменят «Палачами», а показ спектакля, намеченный на 14 марта, переносится на 24 мая. Вместо «Барокко» 18 и 19 марта покажут «Петровых в гриппе». «Митину любовь» сменит 18 марта постановка «Мне 30 лет», а 19 марта – концерт группы «Зоркий».

В связи с переносом билеты будут действительны для входа на спектакль или подлежат полному возврату денежных средств. Руководство театра приносит свои извинения за предоставленные неудобства и желает здоровья.
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