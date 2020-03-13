«Гоголь-центр» отправлен на карантин

Помимо отмены кинопремьер и других массовых мероприятий, досталось от коронавируса и московскому «Гоголь-центру
».
Как сообщается на официальной странице театра в социальной сети Facebook
, «все артисты и сотрудники, вернувшиеся из г. Берлина, находятся в самоизоляции в течении 14 дней»
. Поводом для карантина послужил Указ мэра г. Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности».
В связи с этим были внесены изменения в репертуар. В частности, «Идиотов
», запланированных на 13 марта, заменят «Палачами
», а показ спектакля, намеченный на 14 марта, переносится на 24 мая. Вместо «Барокко
» 18 и 19 марта покажут «Петровых в гриппе
». «Митину любовь
» сменит 18 марта постановка «Мне 30 лет
», а 19 марта – концерт группы «Зоркий».
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В связи с переносом билеты будут действительны для входа на спектакль или подлежат полному возврату денежных средств. Руководство театра приносит свои извинения за предоставленные неудобства и желает здоровья.