Выставка к 75-летию со дня рождения Георгия Тараторкина откроется в Петербурге

Выставка «Благословляю всё, что было…»
, посвященная 75-летию со дня рождения Георгия Тараторкина
, откроется 9 апреля в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства
, сообщают организаторы.
Выставка расскажет о начале творческого пути артиста, его ученичестве у Зиновия Корогодского
, первых блистательных ролях в кино («Незабываемое»
, «Преступление и наказание»
) и о его московском периоде – времени зрелого мастерства. Название – строчка из стихотворения Александра Блока
– выбрано не случайно. Именно его произведения Георгий Тараторкин читал особенно часто в своих театрально-концертных программах в 1980-90-е годы. К слову, Блока ему довелось сыграть на сцене.
В экспозиции будет представлена творческая, семейная, общественная жизнь артиста от театральных истоков до его педагогической деятельности и последних ролей: от лейтенанта Шмидта до адмирала Колчака, от школьника Виктора Ромадина в «Тебе посвящается»
до зловещего Николая Ставрогина в «Бесах»
и от звезды ТЮЗа до президента ассоциации «Золотая маска».
Среди экспонатов – кадры из фильмов, афиши спектаклей, материалы к творческим вечерам, личные вещи и сценические костюмы артиста, а также фотографии из семейного архива и архивов театров, в которых Георгию Тараторкину довелось сыграть свои лучшие роли. Кроме того, экспозицию дополнят видеоматериалы. В их числе кинороли артиста, его концертные программы, размышления о жизни и профессии в неторопливых интервью, а также воспоминания коллег Тараторкина по ленинградскому ТЮЗу.