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Выставка к 75-летию со дня рождения Георгия Тараторкина откроется в Петербурге

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Новости театра >>
15 марта 2020
Выставка «Благословляю всё, что было…», посвященная 75-летию со дня рождения Георгия Тараторкина, откроется 9 апреля в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства, сообщают организаторы.

Выставка к 75-летию со дня рождения Георгия Тараторкина откроется в Петербурге
фото: krot.info

Выставка расскажет о начале творческого пути артиста, его ученичестве у Зиновия Корогодского, первых блистательных ролях в кино («Незабываемое», «Преступление и наказание») и о его московском периоде – времени зрелого мастерства. Название – строчка из стихотворения Александра Блока – выбрано не случайно. Именно его произведения Георгий Тараторкин читал особенно часто в своих театрально-концертных программах в 1980-90-е годы. К слову, Блока ему довелось сыграть на сцене.

В экспозиции будет представлена творческая, семейная, общественная жизнь артиста от театральных истоков до его педагогической деятельности и последних ролей: от лейтенанта Шмидта до адмирала Колчака, от школьника Виктора Ромадина в «Тебе посвящается» до зловещего Николая Ставрогина в «Бесах» и от звезды ТЮЗа до президента ассоциации «Золотая маска».

Среди экспонатов – кадры из фильмов, афиши спектаклей, материалы к творческим вечерам, личные вещи и сценические костюмы артиста, а также фотографии из семейного архива и архивов театров, в которых Георгию Тараторкину довелось сыграть свои лучшие роли. Кроме того, экспозицию дополнят видеоматериалы. В их числе кинороли артиста, его концертные программы, размышления о жизни и профессии в неторопливых интервью, а также воспоминания коллег Тараторкина по ленинградскому ТЮЗу.
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Зиновий КорогодскийГеоргий Тараторкин

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