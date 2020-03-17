Спектакль Егора Перегудова «Один день в Макондо» стал «Гвоздем сезона»

Спектакль Егора Перегудова «Один день в Макондо»
получил главный приз премии «Гвоздь сезона»
, церемония вручения которой состоялась в Театральном центре «На Страстном»
, сообщают организаторы мероприятия.
«Один день в Макондо» — девятичасовое действо, вдохновленное дипломным студенческим спектаклем ГИТИСа «Сто лет одиночества»
. Это фантазии в духе магического реализма, живая музыка, акробатика и танцы. Большинство ролей играют недавние выпускники «Мастерской Сергея Женовача», вошедшие в труппу «Студии театрального искусства»
, а также артисты разных поколений.
За месяц до объявления обладателя «Большого хрустального гвоздя», организаторы назвали
номинантов премии, каждый из которых также получил награду — «Малый хрустальный гвоздь». В этом году ими стали «Женитьба» Александра Огарева
(«Школа драматического искусства»
), «Ревизор» Антона Фёдорова
(«ОКОЛО дома Станиславского
), «Влюбленный дьявол» Александра Тителя
(Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко
) и «Иранская конференция» Виктора Рыжакова
, поставленная в Театре Наций
.
«Гвоздь сезона» — единственная театральная премия, у которой нет номинаций: лучший актер, режиссер, художник. Награду получает театр, выпустивший спектакль, и весь творческий коллектив, участвующий в его создании. Премию ежегодно получают пять наиболее ярких московских театральных постановок прошедшего сезона. По информации ТАСС
, в этом году церемония вручения прошла в формате видеотрансляции, а имя победителя объявил большой желтый робот. Авторами сценария и режиссерами церемонии вновь выступили актеры Театра наций Павел Акимкин
, Артем Тульчинский
и Роман Шаляпин
.