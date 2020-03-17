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Спектакль Егора Перегудова «Один день в Макондо» стал «Гвоздем сезона»

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Новости театра >>
17 марта 2020
Спектакль Егора Перегудова «Один день в Макондо» получил главный приз премии «Гвоздь сезона», церемония вручения которой состоялась в Театральном центре «На Страстном», сообщают организаторы мероприятия.

Спектакль Егора Перегудова «Один день в Макондо» стал «Гвоздем сезона»
фото: stdrf.ru

«Один день в Макондо» — девятичасовое действо, вдохновленное дипломным студенческим спектаклем ГИТИСа «Сто лет одиночества». Это фантазии в духе магического реализма, живая музыка, акробатика и танцы. Большинство ролей играют недавние выпускники «Мастерской Сергея Женовача», вошедшие в труппу «Студии театрального искусства», а также артисты разных поколений.

За месяц до объявления обладателя «Большого хрустального гвоздя», организаторы назвали номинантов премии, каждый из которых также получил награду — «Малый хрустальный гвоздь». В этом году ими стали «Женитьба» Александра Огарева («Школа драматического искусства»), «Ревизор» Антона Фёдорова («ОКОЛО дома Станиславского), «Влюбленный дьявол» Александра Тителя (Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко) и «Иранская конференция» Виктора Рыжакова, поставленная в Театре Наций.

«Гвоздь сезона» — единственная театральная премия, у которой нет номинаций: лучший актер, режиссер, художник. Награду получает театр, выпустивший спектакль, и весь творческий коллектив, участвующий в его создании. Премию ежегодно получают пять наиболее ярких московских театральных постановок прошедшего сезона. По информации ТАСС, в этом году церемония вручения прошла в формате видеотрансляции, а имя победителя объявил большой желтый робот. Авторами сценария и режиссерами церемонии вновь выступили актеры Театра наций Павел Акимкин, Артем Тульчинский и Роман Шаляпин.
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персоны
Павел АкимкинЕгор (Георгий) ПерегудовВиктор РыжаковАлександр ТительАртем ТульчинскийАнтон ФёдоровРоман Шаляпин
театры
Московский театр "Около дома Станиславского"Музыкальный театр Станиславского и Немировича-ДанченкоСТИТеатр НацийТеатральный Центр «На Страстном»«Школа драматического искусства»

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