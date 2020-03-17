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«Золотая маска» отменила все спектакли в рамках фестиваля

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17 марта 2020
Организаторы Российской национальной театральной премии «Золотая маска» сообщили об отмене всех спектаклей в рамках фестиваля с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения в Москве коронавирусной инфекции, сообщается на сайте премии.

«Золотая маска» отменила все спектакли в рамках фестиваля
фото: goldenmask.ru

Фестиваль отменен в соответствии с запретом на проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек. Организаторы отметили, что все средства за купленные электронные билеты будут возвращены в течение 30 дней, а билеты, приобретенные в кассах, можно вернуть до 1 мая.

«Мы искренне сожалеем о доставленных неудобствах, но уверены, что подобные меры обязательны в сложившейся ситуации. Давайте наберемся терпения и будем ждать рано или поздно все-таки хороших новостей», – сказано в сообщении.
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