«Золотая маска» отменила все спектакли в рамках фестиваля

Организаторы Российской национальной театральной премии «Золотая маска»
сообщили об отмене
всех спектаклей в рамках фестиваля с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения в Москве коронавирусной инфекции, сообщается на сайте
премии.
Фестиваль отменен в соответствии с запретом
на проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек. Организаторы отметили, что все средства за купленные электронные билеты будут возвращены в течение 30 дней, а билеты, приобретенные в кассах, можно вернуть до 1 мая.
«Мы искренне сожалеем о доставленных неудобствах, но уверены, что подобные меры обязательны в сложившейся ситуации. Давайте наберемся терпения и будем ждать рано или поздно все-таки хороших новостей
», – сказано
в сообщении.