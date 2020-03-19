Московские театры покажут свои премьеры онлайн

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Новости кино Спецвыпуск «Друзей» не выйдет в мае Съёмки нового эпизода популярного сериала перенесены на май.

Спутник телезрителя «Выпускной»: Одна хохма хорошо, а две - комедия В ночь с 19 на 20 марта, 02:00, ТНТ4

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Лайфстайл «Пишу каждый день»: Джордж Мартин ускорил работу над продолжением «Игры престолов» Писатель понимает, что входит в наиболее уязвимую группу населения

Обзор сериалов Показывает и предсказывает: как премия АПКиТ держит руку на пульсе отечественной индустрии сериалов От «Кухни» до «Домашнего ареста» и «Эпидемии» – история премии, развивающей отечественное ТВ и стриминг-сервисы