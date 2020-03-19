Московские театры покажут свои премьеры онлайн

В связи с временным запретом на проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры многие спектакли ведущих российских театров станут доступны к просмотру онлайн.
Согласно пресс-службе медиасервиса Megogo, с 19 марта до 21 апреля сразу более 30 каналов на Megogo можно будет смотреть бесплатно, среди них круглосуточный телеканал «Театр», посвящённый театральному искусству в России и за рубежом, показывающий спектакли Театра имени Вахтангова
, «Современника
», Театра имени Маяковского
и других. Зрителей ждут громкие премьеры, встречи с ведущими режиссёрами и актёрами и спектакли каждый день.
Кроме того, пополнилась и библиотека бесплатных фильмов. Среди них «Охотник с Уолл-стрит
», «Затерянный город Z
», «Облачный атлас
», «Хоть раз в жизни
», «Отель Мумбаи: Противостояние
», «Простая просьба
» и другие картины. Большинство контента на медиасервисе имеет сурдоперевод и тифлокомментарии для пользователей с нарушениями слуха или зрения. Всего же на Megogo больше 10 тысяч единиц бесплатного контента, из них более 4500 фильмов и 1500 мультфильмов. Бесплатный контент могут просматривать даже незарегистрированные пользователи на всех платформах, включая web-версии и приложения на Smart TV и смартфонах.
Помимо Megogo, подготовили рекомендации для пользователей вместе с бесплатным доступом к видеокаталогу и материалам о культуре и искусстве Министерство культуры и «Культура.РФ
». Как сообщается на сайте
ведомства, на портале представлено в хорошем качестве «более 2,4 тыс. художественных и документальных фильмов, 1,6 тыс. концертов, 1,3 тыс. лекций, около 1000 спектаклей выдающихся режиссёров, включая архивные записи и современные постановки, 700 электронных книг – классики отечественной литературы»
.
«Сатирикон» сыграет запланированную премьеру постановки пьесы Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» без зрителей и бесплатно покажет её в День Театра в онлайн трансляции на своём официальном сайте
. Прямая трансляция начнётся 27 марта в 19.30, уточняет пресс-служба театра. Яндекс.Эфир
22 марта проведёт первый показ спектакля Мастерской Олега Кудряшова
«Созвездия
» по пьесе британского драматурга Ника Пэйна, поставленного на сцене «Практики» с участием актёров Елизаветы Янковской и Александра Горчилина.
«Современник» запустил антивирусный онлайн-проект «Доктор Чехов», который открылся с чеховского рассказа «Студент
». Театр на Таганке анонсировал онлайн-трансляцию премьерных показов «Снегурочки» Дениса Азарова и представит нашумевший спектакль Юрия Муравицкого «Lё Тартюф. Комедия». Театр имени Пушкина опубликовал на своём Youtube-канале видеозаписи спектаклей «Отражения, или Истинное» Олега Тополянского по пьесе Тома Стоппарда, «Чужаки» Адриана Джурджиа по пьесе Энни Бейкер, «Не от мира сего» Екатерины Половцевой по пьесе Александра Островского и «Жанна Д'Арк» Сергея Землянского по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Святая Иоанна». Электротеатр «Станиславский» будет транслировать оперный сериал «Сверлийцы
» по одноимённому роману Бориса Юхананова, «Стойкий принцип
», основанный на философской драме Педро Кальдерона «Стойкий принц
» и пушкинском «Пире во время чумы
», «Синюю птицу
», «Октавию. Трепанацию
» и проект «Орфические игры. Панк-макраме
». А в Санкт-Петербурге Александринский театр, закрывшийся 17 марта на карантин, проведёт онлайн-премьеру спектакля Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера «Маузер
».