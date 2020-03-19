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Московские театры покажут свои премьеры онлайн

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Новости театра >>
19 марта 2020
В связи с временным запретом на проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры многие спектакли ведущих российских театров станут доступны к просмотру онлайн.

Согласно пресс-службе медиасервиса Megogo, с 19 марта до 21 апреля сразу более 30 каналов на Megogo можно будет смотреть бесплатно, среди них круглосуточный телеканал «Театр», посвящённый театральному искусству в России и за рубежом, показывающий спектакли Театра имени Вахтангова, «Современника», Театра имени Маяковского и других. Зрителей ждут громкие премьеры, встречи с ведущими режиссёрами и актёрами и спектакли каждый день.

Московские театры покажут свои премьеры онлайн
фото: dic.academic

Кроме того, пополнилась и библиотека бесплатных фильмов. Среди них «Охотник с Уолл-стрит», «Затерянный город Z», «Облачный атлас», «Хоть раз в жизни», «Отель Мумбаи: Противостояние», «Простая просьба» и другие картины. Большинство контента на медиасервисе имеет сурдоперевод и тифлокомментарии для пользователей с нарушениями слуха или зрения. Всего же на Megogo больше 10 тысяч единиц бесплатного контента, из них более 4500 фильмов и 1500 мультфильмов. Бесплатный контент могут просматривать даже незарегистрированные пользователи на всех платформах, включая web-версии и приложения на Smart TV и смартфонах.

Помимо Megogo, подготовили рекомендации для пользователей вместе с бесплатным доступом к видеокаталогу и материалам о культуре и искусстве Министерство культуры и «Культура.РФ». Как сообщается на сайте ведомства, на портале представлено в хорошем качестве «более 2,4 тыс. художественных и документальных фильмов, 1,6 тыс. концертов, 1,3 тыс. лекций, около 1000 спектаклей выдающихся режиссёров, включая архивные записи и современные постановки, 700 электронных книг – классики отечественной литературы».

«Сатирикон» сыграет запланированную премьеру постановки пьесы Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» без зрителей и бесплатно покажет её в День Театра в онлайн трансляции на своём официальном сайте. Прямая трансляция начнётся 27 марта в 19.30, уточняет пресс-служба театра. Яндекс.Эфир 22 марта проведёт первый показ спектакля Мастерской Олега Кудряшова «Созвездия» по пьесе британского драматурга Ника Пэйна, поставленного на сцене «Практики» с участием актёров Елизаветы Янковской и Александра Горчилина.

«Современник» запустил антивирусный онлайн-проект «Доктор Чехов», который открылся с чеховского рассказа «Студент». Театр на Таганке анонсировал онлайн-трансляцию премьерных показов «Снегурочки» Дениса Азарова и представит нашумевший спектакль Юрия Муравицкого «Lё Тартюф. Комедия». Театр имени Пушкина опубликовал на своём Youtube-канале видеозаписи спектаклей «Отражения, или Истинное» Олега Тополянского по пьесе Тома Стоппарда, «Чужаки» Адриана Джурджиа по пьесе Энни Бейкер, «Не от мира сего» Екатерины Половцевой по пьесе Александра Островского и «Жанна Д'Арк» Сергея Землянского по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Святая Иоанна». Электротеатр «Станиславский» будет транслировать оперный сериал «Сверлийцы» по одноимённому роману Бориса Юхананова, «Стойкий принцип», основанный на философской драме Педро Кальдерона «Стойкий принц» и пушкинском «Пире во время чумы», «Синюю птицу», «Октавию. Трепанацию» и проект «Орфические игры. Панк-макраме». А в Санкт-Петербурге Александринский театр, закрывшийся 17 марта на карантин, проведёт онлайн-премьеру спектакля Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера «Маузер».
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