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«Золотая маска» отменила церемонии вручения премий

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19 марта 2020
Организаторы Российской национальной театральной премии «Золотая маска» сообщили о переносе церемоний вручения наград в связи с угрозой распространения в Москве коронавирусной инфекции. Обращение Александра Калягина, Игоря Костолевского и всей команды «Маски» опубликовано на сайте премии.

«Золотая маска» отменила церемонии вручения премий
фото: ru.wikipedia

«Наблюдая за ситуацией и событиями, которые происходят сейчас в нашей стране и мире, мы принимаем трудное, но, кажется, единственно возможное решение – приостановить фестиваль «Золотая маска», перенести просмотры спектаклей и обе церемонии вручения премий... Мы всегда говорили о значении открытости и взаимодействия в области культуры. Все эти слова не утратили своей актуальности и сейчас. Но сегодня единство должно выразиться в том, чтобы принять необходимые меры самоограничения, проявить ответственность перед зрителями, артистами, всеми службами театров, перед друг другом. Соблюдение всеми нами определённых правил поведения на самом деле и создаёт ту самую бесконечно важную общность – общность людей, неравнодушных к судьбе людей и своего дела», – сказано в обращении.

Ранее сообщалось об отмене всех спектаклей в рамках фестиваля с 17 марта до 10 апреля. Организаторы отметили, что все средства за купленные электронные билеты будут возвращены в течение 30 дней, а билеты, приобретённые в кассах, можно вернуть до 1 мая.
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