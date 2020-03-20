«Звездой театрала» отметят лучший «арт-ответ» пандемии

Дирекция международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала» учредит специальную номинацию для лучших онлайн-проектов, созданных актёрами, режиссёрами и деятелями культуры в условиях карантина и самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба премии.
В условиях сложившейся ситуации особенно важны инициативы людей культуры, активно придумывающих новые форматы общения с публикой. Театральные коллективы страны запускают онлайн-проекты для зрителей, позволяющие даже в условиях самого сурового карантина сохранять общее культурное пространство. И таких проектов с каждым днем становится все больше. Они на глазах создают новую культурную реальность, для которой не существует стен, карантинов и изоляций.
фото: пресс-служба премии
«Это даёт возможность публике, разделённой по воле обстоятельств на отдельных самоизолированных зрителей, чувствовать себя публикой по-новому. Ощущать себя сообществом культурных людей, а не запуганным электоратом, охваченным паникой, и забившимся по отдельным норам, где теперь главная радость – лишняя пачка гречки и запасной рулон туалетной бумаги. В этом нарастающем цунами всемирного ежедневного негатива даже отдельные придумки креативных оптимистов становятся солнечным зайчиком на серой стене. И негатив уже не так мрачен», – уверен президент премии зрительских симпатий «Звезда театрала» и главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.
Журнал готов размещать на своём сайте любые проекты театральных деятелей, придуманные и осуществляемые в эти тревожные дни. Формат проектов может быть любым – от весёлых selfie до онлайн-моноспектаклей. От забавных флешмобов до виртуальных премьер. Единственно условие – этот культурный ответ коронавирусу должен нести в себе вакцину позитива. Все присланные работы будут размещаться на сайте журнала под специальной рубрикой – #АртОтвет, а также на страницах журнала и премии в социальных сетях. Читатели журнала получат возможность выбрать самые оригинальные, творческие и необычные проекты, включить их в лонг-лист премии, и летом голосовать. Победитель будет выбран путём народного интернет-голосования, которое пройдёт с июля по декабрь на странице премии «Звезда Театрала», а 7 декабря в Театре имени Вахтангова на торжественной церемонии премии «Звезда Театрала» лучший онлайн-проект получит главную зрительскую награду – за достойный арт-ответ карантинам. Свои видео в рубрику #АртОтвет пандемии можно присылать на имя шеф-редактора сайта Татьяны Власовой на почту vlasova@teatralmedia.ru.