Metropolitan Opera досрочно закрыла сезон

В связи с пандемией коронавируса руководство Metropolitan Opera (Met) приняло решение о досрочном закрытии текущего сезона, который должен был завершиться 9 мая. Об этом сообщается на сайте нью-йоркского театра.
фото: Vincent Tullo for The New York Times
Согласно источникам The New York Times, из-за отмены спектаклей театр может потерять до 60 миллионов долларов. Об этом заявил гендиректор Met Питер Гельб, который намерен отказаться от своей зарплаты, пока ситуация не придет в норму. Выплаты для высшего руководства сократятся на 25-50%, а артисты, музыканты оркестра и работники сцены перестанут получать заработную плату с апреля. В связи с этим на сайте будет запущен экстренный сбор средств на покрытие непредвиденных расходов театра.
Несмотря на то, что Metropolitan Opera отменила все запланированные мероприятия и показы спектаклей в интернете, с 16 марта начались ежедневные онлайн-трансляции постановок театра за последние 14 лет.