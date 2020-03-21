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Metropolitan Opera досрочно закрыла сезон

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21 марта 2020
В связи с пандемией коронавируса руководство Metropolitan Opera (Met) приняло решение о досрочном закрытии текущего сезона, который должен был завершиться 9 мая. Об этом сообщается на сайте нью-йоркского театра.

Metropolitan Opera досрочно закрыла сезон
фото: Vincent Tullo for The New York Times

Согласно источникам The New York Times, из-за отмены спектаклей театр может потерять до 60 миллионов долларов. Об этом заявил гендиректор Met Питер Гельб, который намерен отказаться от своей зарплаты, пока ситуация не придет в норму. Выплаты для высшего руководства сократятся на 25-50%, а артисты, музыканты оркестра и работники сцены перестанут получать заработную плату с апреля. В связи с этим на сайте будет запущен экстренный сбор средств на покрытие непредвиденных расходов театра.

Несмотря на то, что Metropolitan Opera отменила все запланированные мероприятия и показы спектаклей в интернете, с 16 марта начались ежедневные онлайн-трансляции постановок театра за последние 14 лет.
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