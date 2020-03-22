Онлайн-трансляцию концерта Дениса Мацуева посмотрели более 1,5 млн человек

Онлайн-трансляция выступления пианиста Дениса Мацуева
, открывшего серию концертов Московской филармонии под названием «Домашний сезон
», посмотрели более 1,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте
Министерства культуры РФ.
«20 марта Денис Мацуев открыл своим выступлением серию концертов на площадке Московской филармонии и исполнил фортепианный цикл П. И. Чайковского «Времена года» перед интернет-аудиторией. Численность онлайн-зрителей в России составила более 1,5 млн человек, что в тысячу раз превышает вместимость Концертного зала им П. И. Чайковского, на сцене которого выступал артист. В ближайшее время информация о количестве просмотров будет обновлена с учётом статистики, полученной от всех интернет-площадок», —
говорится в сообщении ведомства.
Прямая трансляция «Домашнего сезона», обеспеченная совместно с холдингом «Газпром-медиа», проходит в сверхвысоком качестве UltraHD 4K на платформе Premier и в социальной сети Одноклассники, а также в высоком качестве на таких онлайн-платформах, как официальный сайт Московской филармонии, Культура.РФ, ВКонтакте, Яндекс.Эфир, сайты международного новостного канала RT, ИД «Комсомольская правда», ClassicalMusicNews.ru и Medici.tv. В скором будущем запись концерта Мацуева можно будет посмотреть на сервисе Okko.
Согласно пресс-службе министерства, «во время интернет-трансляции концерта Дениса Мацуева зрители со всей страны, включая регионы Дальнего Востока, где была уже глубокая ночь, активно реагировали комментариями, благодарили, выражали интерес, поддержку и "бурно аплодировали" соответствующими картинками и символами».
Программу «Домашнего сезона» создали за очень короткое время и продолжают формировать. Как отмечается на сайте Минкультуры, «все музыканты, принимающие в ней участие, выступают без гонорара. По традиции в 19.00 артисты будут выходить на сцену, а слушатели дома, у экрана компьютера, смогут погрузиться в атмосферу концертного зала»
. После прямого эфира записи всех выступлений можно будет посмотреть в Виртуальном концертном зале — бесплатном каталоге Московской филармонии, где уже доступно более 2400 концертов.