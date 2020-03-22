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Онлайн-трансляцию концерта Дениса Мацуева посмотрели более 1,5 млн человек

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Новости театра >>
22 марта 2020
Онлайн-трансляция выступления пианиста Дениса Мацуева, открывшего серию концертов Московской филармонии под названием «Домашний сезон», посмотрели более 1,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Онлайн-трансляцию концерта Дениса Мацуева посмотрели более 1,5 млн человек
фото: mkrf.ru

«20 марта Денис Мацуев открыл своим выступлением серию концертов на площадке Московской филармонии и исполнил фортепианный цикл П. И. Чайковского «Времена года» перед интернет-аудиторией. Численность онлайн-зрителей в России составила более 1,5 млн человек, что в тысячу раз превышает вместимость Концертного зала им П. И. Чайковского, на сцене которого выступал артист. В ближайшее время информация о количестве просмотров будет обновлена с учётом статистики, полученной от всех интернет-площадок», — говорится в сообщении ведомства.

Прямая трансляция «Домашнего сезона», обеспеченная совместно с холдингом «Газпром-медиа», проходит в сверхвысоком качестве UltraHD 4K на платформе Premier и в социальной сети Одноклассники, а также в высоком качестве на таких онлайн-платформах, как официальный сайт Московской филармонии, Культура.РФ, ВКонтакте, Яндекс.Эфир, сайты международного новостного канала RT, ИД «Комсомольская правда», ClassicalMusicNews.ru и Medici.tv. В скором будущем запись концерта Мацуева можно будет посмотреть на сервисе Okko.

Онлайн-трансляцию концерта Дениса Мацуева посмотрели более 1,5 млн человек
фото: mkrf.ru

Согласно пресс-службе министерства, «во время интернет-трансляции концерта Дениса Мацуева зрители со всей страны, включая регионы Дальнего Востока, где была уже глубокая ночь, активно реагировали комментариями, благодарили, выражали интерес, поддержку и "бурно аплодировали" соответствующими картинками и символами».

Программу «Домашнего сезона» создали за очень короткое время и продолжают формировать. Как отмечается на сайте Минкультуры, «все музыканты, принимающие в ней участие, выступают без гонорара. По традиции в 19.00 артисты будут выходить на сцену, а слушатели дома, у экрана компьютера, смогут погрузиться в атмосферу концертного зала». После прямого эфира записи всех выступлений можно будет посмотреть в Виртуальном концертном зале — бесплатном каталоге Московской филармонии, где уже доступно более 2400 концертов.
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Онлайн-трансляцию концерта Дениса Мацуева посмотрели более 1,5 млн человек фотографии
https://www.mkrf.ru/press/news/premeru_onlayn_proekta_domashniy_sezon_posmotreli_bolee_1_5_mln_internet_polzovateley/
Онлайн-трансляцию концерта Дениса Мацуева посмотрели более 1,5 млн человек фотографии
Онлайн-трансляцию концерта Дениса Мацуева посмотрели более 1,5 млн человек фотографии
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