Большой театр начнет серию трансляций своих спектаклей

27 марта, в международный день театра, Большой Театр впервые начнет серию онлайн-трансляций ранее записанных спектаклей своего «золотого фонда». Откроет новый формат общения со зрителями балет «Лебединое озеро», сообщается на сайте театра.
фото: culture.ru
До 10 апреля Большой также покажет зрителям по всему миру оперы «Царская невеста» и «Борис Годунов», балеты «Спящая красавица», «Марко Спада» и «Щелкунчик». Трансляции будут проходить на официальном YouTube-канале театра. А для тех, кто не успеет посмотреть спектакль в реальном времени, записи будут доступны в течение 24 часов после его окончания.
«Как и вся наша страна, как и весь мир, мы оказались в очень непростой ситуации, с которой никогда ранее не сталкивались. Ситуацией, когда пришлось закрыть театр и не показывать зрителям спектакли ни на одной из наших площадок. Терять контакт с публикой, конечно, мы не хотим. И пусть сегодня это возможно сделать только в виртуальном формате, но всё-таки мы очень хотим показать в эти дни наши спектакли, записанные ранее», – отметил гендиректор Большого Владимир Урин.