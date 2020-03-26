Большой театр начнет серию трансляций своих спектаклей

анонс

Выступление знаменитого пианиста открыло серию концертов Московской филармонии под названием «Домашний сезон».

Онлайн-трансляцию концерта Дениса Мацуева посмотрели более 1,5 млн человек

Из-за пандемии коронавируса нью-йоркский театр может потерять до 60 млн долларов.

20 марта

«Звездой театрала» отметят лучший «арт-ответ» пандемии

Учреждена специальная номинация для лучших онлайн-проектов, созданных актёрами, режиссёрами и деятелями культуры в условиях карантина.