День театра из-за карантина пройдёт онлайн

В связи с приостановкой работы всех учреждений культуры ежегодная всероссийская акция «День театра-2020
» пройдёт 27 марта в онлайн-пространстве. Со всей информацией можно ознакомиться на официальном сайте
акции, на нём также размещены более чем 2,5 тысяч записей спектаклей, театральных постановок и концертов. Партнёрами «Дня театра» в этот раз выступили телеканалы «Театр» и «МХАТ говорит!», а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», уточняет
пресс-служба Минкультуры РФ.
По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой
, «в текущих условиях, когда все культурные учреждения закрыты и используют новые формы взаимодействия с аудиторией, мы приняли решение не отменять и не переносить акцию, а провести её в режим онлайн. Мы уверены, что она получится содержательной и востребованной, а также позволит сохранить контакт со зрителем».
В рамках акции на портале и в социальных сетях портала «Культура.РФ» состоится более 40 онлайн-трансляций. В частности, Новосибирский театр оперы и балета
покажет балет «Коппелия
» на музыку Лео Делиба
, историю к которому по мотивам оригинального либретто сочинили Глеб Фильштинский
, Вячеслав Окунев
и Михаил Мессерер
. В основе постановки – хореографические мотивы и фрагменты хореографии Артюра Сен-Леона
, Энрико Чекетти
, Мариуса Петипа
и Александра Горского
, а в оформлении используются видеопроекции и световые эффекты.
Пользователи «ВКонтакте» смогут поучаствовать в театральном марафоне, который пройдёт с 11.00 до полуночи. Будут показаны постановки «Современника
», «Ленкома
», театра имени Вахтангова
, Малого театра
, театра имени Маяковского
, Центра имени Мейерхольда
и других известных театральных площадок страны. В «Одноклассниках» можно будет посмотреть по хэштегу #мывтеатр широкую подборку трансляций. Телеканал «Театр» предоставит всем пользователям портала «Культура.РФ» бесплатный доступ к онлайн-трансляции, эфир доступен с 26 марта на официальном сайте акции. А МХАТ имени Горького
запустит телеканал «МХАТ говорит!», в чью программу войдут анонсы и обзоры предстоящих премьер и постановок текущего репертуара, репетиции и программы о технологии производства спектаклей, рассказы о творческих планах и встречи с деятелями театра.
Для удобства пользователей официальный сайт акции предлагает сервис рекомендаций «Спектакли на каждый вечер». Если человек не знает, что конкретно он хочет посмотреть сегодня, несложный тест поможет сделать выбор и выдаст специальные рекомендации, опираясь на данные ответы. Всего в каталоге портала размещено более 1000 постановок.