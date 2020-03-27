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День театра из-за карантина пройдёт онлайн

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Новости театра >>
27 марта 2020
В связи с приостановкой работы всех учреждений культуры ежегодная всероссийская акция «День театра-2020» пройдёт 27 марта в онлайн-пространстве. Со всей информацией можно ознакомиться на официальном сайте акции, на нём также размещены более чем 2,5 тысяч записей спектаклей, театральных постановок и концертов. Партнёрами «Дня театра» в этот раз выступили телеканалы «Театр» и «МХАТ говорит!», а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», уточняет пресс-служба Минкультуры РФ.


По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, «в текущих условиях, когда все культурные учреждения закрыты и используют новые формы взаимодействия с аудиторией, мы приняли решение не отменять и не переносить акцию, а провести её в режим онлайн. Мы уверены, что она получится содержательной и востребованной, а также позволит сохранить контакт со зрителем».

В рамках акции на портале и в социальных сетях портала «Культура.РФ» состоится более 40 онлайн-трансляций. В частности, Новосибирский театр оперы и балета покажет балет «Коппелия» на музыку Лео Делиба, историю к которому по мотивам оригинального либретто сочинили Глеб Фильштинский, Вячеслав Окунев и Михаил Мессерер. В основе постановки – хореографические мотивы и фрагменты хореографии Артюра Сен-Леона, Энрико Чекетти, Мариуса Петипа и Александра Горского, а в оформлении используются видеопроекции и световые эффекты.


Пользователи «ВКонтакте» смогут поучаствовать в театральном марафоне, который пройдёт с 11.00 до полуночи. Будут показаны постановки «Современника», «Ленкома», театра имени Вахтангова, Малого театра, театра имени Маяковского, Центра имени Мейерхольда и других известных театральных площадок страны. В «Одноклассниках» можно будет посмотреть по хэштегу #мывтеатр широкую подборку трансляций. Телеканал «Театр» предоставит всем пользователям портала «Культура.РФ» бесплатный доступ к онлайн-трансляции, эфир доступен с 26 марта на официальном сайте акции. А МХАТ имени Горького запустит телеканал «МХАТ говорит!», в чью программу войдут анонсы и обзоры предстоящих премьер и постановок текущего репертуара, репетиции и программы о технологии производства спектаклей, рассказы о творческих планах и встречи с деятелями театра.

Для удобства пользователей официальный сайт акции предлагает сервис рекомендаций «Спектакли на каждый вечер». Если человек не знает, что конкретно он хочет посмотреть сегодня, несложный тест поможет сделать выбор и выдаст специальные рекомендации, опираясь на данные ответы. Всего в каталоге портала размещено более 1000 постановок.
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