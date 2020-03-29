Спектакли региональных театров России покажут в сети

Зрители всей страны, от Камчатки до Калининграда, от Дербента до Чукотки, приглашаются в виртуальный тур программы «Большие гастроли» из спектаклей региональных театров. В течение марта, апреля и мая, когда театральные залы закрыты из-за коронавирусного карантина, на сайте, «ютубе» и соцсетях «Больших гастролей» пройдут ежедневно трансляции видеозаписей преимущественно региональных театров со всей России. В театральной афише ближайших показов: Хабаровск, Калининград, Якутия, Саратов, Иваново, Оренбург и Липецк, уточняет пресс-служба Федерального центра гастрольной деятельности.
В культпоходе «Больших гастролей-онлайн» в ближайшую неделю с 28 марта по 5 апреля принимают участие такие спектакли, как «Диалоги кармелиток
» «Геликон-оперы
», «Широколобый
» Хабаровского театра драмы
, «Дни Турбиных
» «Мастерской
», «Маленькие трагедии
» Калининградского областного драмтеатра
, «Покуда жива любовь
» Якутского Театра юного зрителя
, «Гроза
» Ивановского драмтеатра
, «Капитанская дочка
» Оренбургского театра драмы
, «Липецкая ярмарка
» Липецкого театра кукол
и «Вешние воды
» Саратовского театра оперы и балета
.
«Большие гастроли–онлайн» транслируют спектакли в режиме «стриминга» — в формате потокового онлайн-вещания «здесь и сейчас»
. Подключиться к просмотру можно любым удобным способом: на сайте БольшиеГастроли.РФ
в разделе Online
, YouTube-канале
или будучи подписчиком страницы «Большие гастроли» в социальных сетях ВКонтакте
, Одноклассники
и Facebook
. Записи трансляций будут переданы на портал Культура.РФ
.