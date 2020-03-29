ревью

Новости кино Конкурс кинодебютов Фонда Сокурова получил поддержку «Пионера» Кинокомпания стала генеральным партнёром «Регионального кино России».

Новости театра Спектакли региональных театров России покажут в сети В виртуальном туре программы «Большие гастроли» принимают участие постановки из Хабаровска, Калининграда, Иваново и других городов.

Новости кино Создатель трейлеров «Аванпоста» и «Гоголя» Вадим Ломзин научит монтажу школьников Образовательный онлайн-курс «Прямая склейка» будет состоять из десяти видеоуроков.

Новости кино «Ищейка» с Анной Банщиковой вернётся к зрителям 6 апреля Премьера четвёртого сезона популярного детектива состоится на Первом канале.

Ролики фильмов «Джим Маршалл: Рок-н-ролл в объективе» Легендарный фотограф Джим Маршалл в одиночку запечатлел шестидесятые, какими мы их знаем.

Ролики фильмов «Три капитана» Троица бывалых вояк объединяется против бывшего сослуживца-подрывника.

Спутник телезрителя «Ральф»: Нет худа без добра 28 марта, 19:30, Канал Disney