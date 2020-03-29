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Спектакли региональных театров России покажут в сети

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Новости театра >>
29 марта 2020
Зрители всей страны, от Камчатки до Калининграда, от Дербента до Чукотки, приглашаются в виртуальный тур программы «Большие гастроли» из спектаклей региональных театров. В течение марта, апреля и мая, когда театральные залы закрыты из-за коронавирусного карантина, на сайте, «ютубе» и соцсетях «Больших гастролей» пройдут ежедневно трансляции видеозаписей преимущественно региональных театров со всей России. В театральной афише ближайших показов: Хабаровск, Калининград, Якутия, Саратов, Иваново, Оренбург и Липецк, уточняет пресс-служба Федерального центра гастрольной деятельности.


В культпоходе «Больших гастролей-онлайн» в ближайшую неделю с 28 марта по 5 апреля принимают участие такие спектакли, как «Диалоги кармелиток» «Геликон-оперы», «Широколобый» Хабаровского театра драмы, «Дни Турбиных» «Мастерской», «Маленькие трагедии» Калининградского областного драмтеатра, «Покуда жива любовь» Якутского Театра юного зрителя, «Гроза» Ивановского драмтеатра, «Капитанская дочка» Оренбургского театра драмы, «Липецкая ярмарка» Липецкого театра кукол и «Вешние воды» Саратовского театра оперы и балета.

«Большие гастроли–онлайн» транслируют спектакли в режиме «стриминга» — в формате потокового онлайн-вещания «здесь и сейчас». Подключиться к просмотру можно любым удобным способом: на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе Online, YouTube-канале или будучи подписчиком страницы «Большие гастроли» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Записи трансляций будут переданы на портал Культура.РФ.
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