Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Театре Пушкина наступит «Обычный конец света»

7 марта
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
7 марта 2020
В Театре им. Пушкина покажут спектакль «Обычный конец света» по пьесе французского драматурга Жана-Люка Лагарса в постановке режиссера Данила Чащина, сообщает пресс-служба театра.

В Театре Пушкина наступит «Обычный конец света»
фото: Пресс-служба МДТ им. Пушкина

«Обычный конец света» – камерная эмоциональная история о трудностях взаимопонимания, ностальгии и хрупкости человеческих чувств. По сюжету успешный писатель Луи спустя двенадцать лет возвращается в родной дом, чтобы сообщить близким о своей неизлечимой болезни. Но в общении с ними он чувствует себя косноязычным, тщетно пытается найти нужные слова и восстановить разрушенные отношения. Эксцентричная мать, бунтующая сестра, недовольный жизнью брат – все они погружены в собственные переживания и обиды.

«Для меня эта пьеса – очень личный текст: я так же, как и главный герой, уехал из провинциального города в столицу, так же чувствую разрыв с близкими, потерю корней. Сейчас само понятие «семья» теряет свою значимость. Когда мы рождаемся, наш дом – это для нас весь мир. Когда необратимо рушится эта связь, и мы становимся чужими друг другу – наступает тот самый конец света. Почему обычный? Потому что мы к этому привыкли, каждому из нас однажды предстоит его пережить», – отметил Данил Чащин.

Режиссер спектакля также известен московскому зрителю своими работами в МХТ им. Чехова, Театре Олега Табакова и Центре им. Мейерхольда. В новой постановке Чащина заняты Андрей Кузичев, Александр Матросов, Анастасия Лебедева, Вера Воронкова и Наталья Рева-Рядинская. Премьера «Обычного конца света» состоится 3 мая.
версия для печати
персоны
Вера ВоронковаАндрей КузичёвАнастасия ЛебедеваАлександр МатросовНаталья Рева-Рядинская
театры
Московский театр им. ПушкинаМХТ им. А.ЧеховаТОТЦентр имени Вс.Мейерхольда

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Владлен Бирюков
Нина Веселовская
Ирина Горячева
Сергей Губанов
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Юрий Пономаренко
Мария Смоктуновская
Яков Шамшин
Рэйчел Вайс
Роберт Вжосек
Кэмерон Даддо
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Хайнц Рюман
Джон Хёрд
все родившиеся 7 марта >>

Афиша кино >>

Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
Невидимая жизнь Эвридики
драма, мелодрама, экранизация
Бразилия, Германия, 2019
Вперёд
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Милый друг
мелодрама, мистика, научная фантастика, семейное кино
Франция, Бельгия, 2019
Один вдох
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Россия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Очень женские истории
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Прощание со Сталиным
исторический фильм
Литва, Нидерланды, Украина, 2019
Человек-невидимка
научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Австралия, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен