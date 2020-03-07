В Театре Пушкина наступит «Обычный конец света»

«Обычный конец света» – камерная эмоциональная история о трудностях взаимопонимания, ностальгии и хрупкости человеческих чувств. По сюжету успешный писатель Луи спустя двенадцать лет возвращается в родной дом, чтобы сообщить близким о своей неизлечимой болезни. Но в общении с ними он чувствует себя косноязычным, тщетно пытается найти нужные слова и восстановить разрушенные отношения. Эксцентричная мать, бунтующая сестра, недовольный жизнью брат – все они погружены в собственные переживания и обиды.
«Для меня эта пьеса – очень личный текст: я так же, как и главный герой, уехал из провинциального города в столицу, так же чувствую разрыв с близкими, потерю корней. Сейчас само понятие «семья» теряет свою значимость. Когда мы рождаемся, наш дом – это для нас весь мир. Когда необратимо рушится эта связь, и мы становимся чужими друг другу – наступает тот самый конец света. Почему обычный? Потому что мы к этому привыкли, каждому из нас однажды предстоит его пережить», – отметил Данил Чащин.