В «Сатириконе» поставят повесть Евгения Володазкина «Близкие друзья»

В «Сатириконе» начались репетиции спектакля по повести Евгения Водолазкина«Близкие друзья». Над постановкой о жизни трёх друзей из Мюнхена на фоне Второй мировой войны работает режиссер Сергей Сотников, сообщается на сайте театра.
фото: satirikon.ru
«Нам важно быть предельно честными в этой истории, потому что для нашей страны Вторая мировая война – матрица боли. Мы до сих пор из неё выкарабкиваемся, и к ней есть четко однозначное отношение. Но повесть Водолазкина – о людях, которые формально находились по другую сторону баррикад. Это история трех немцев – Ральфа, Ханса и Эрнестины – которые пытаются спасти свою дружбу, свою любовь на этом страшном фоне Второй мировой. И вот двойная история: как мы, русские, смотрим на немцев, которые смотрят на нас. Сложный взгляд», – рассказал Сотников.
По сюжету один из героев, немецкий солдат, дошедший до Сталинграда, спустя десятилетия возвращается в Россию, чтобы пройти этот путь еще раз. По словам Даниила Пугаева, исполнившего роль Ральфа, «это история про прекрасную дружбу, любовь людей, и не важно, какой они в этот момент были национальности. Мне кажется, сейчас нужно посмотреть на войну как на обстоятельство. А говорить – о человеке, о какой-то высоте его жизни».
В спектакле также заняты Ярослав Медведев, Алёна Разживина, Ульяна Лисицина и Павел Алексеев. Премьера состоится в мае этого года.
Повесть «Близкие друзья» была написана Водолазкиным в 2013 году, после романа «Лавр». Автор неоднократно рассказывал ее предысторию: в одной из немецких газет он наткнулся на статью о человеке, друг и однополчанин которого был убит на фронте. Этот человек запаял тело покойного в цинковый гроб и возил его по всем фронтам — до тех пор, пока не смог его отправить самолетом жене убитого.