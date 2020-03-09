Станислав Любшин и Евгения Симонова получили премию «Фигаро»

Народный артист России Виктор Сухоруков удостоился приза с формулировкой «Человек-оркестр». Награды за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене получили Антон Шагин и Анатолий Белый. Греческий режиссер Теодорос Терзопулос был отмечен за выдающийся вклад в развитие мировой театральной культуры. А специального приза за дебют «Холден» удостоился внук Андрея Миронова – Андрей Миронов-Удалов, актер Вахтанговского театра.
Название премии отсылает к роли Андрея Миронова в экранизации пьесы Пьера Бомарше. «Фигаро» не носит состязательного характера. Как отметил ее основатель Рудольф Фурманов, «это тот случай, когда сам актерский цех выбирает лучших, предлагая кандидатуры комитету премии».