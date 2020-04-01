Антон Адасинский рассказал о границах актёрской свободы

Создатель и руководитель театра «Дерево», актёр Антон Адасинский, сыгравший роль Мефистофеля в «Фаусте» Александра Сокурова, рассказал в интервью телеканалу «Кино ТВ» о работе с выдающимся режиссёром, границах актёрской свободы, жизни после «Фауста» и о важном месте литературы среди искусств.
«Я знаю, что уйдёт театр. Он уходит, потому что люди живые, они меняются, они исчезают. С театром сейчас стало нехорошо. Кино, не знаю, останется ли. А книги останутся точно. Это знания, впечатанные в бумагу. Мусор отвалится, сожжётся на свалке. Но бумажные знания будут передаваться, и это нас сдержит», – заявил Адасинский в интервью.
Как отмечается на YouTube-канале «Кино ТВ», ещё в докарантинные времена был задуман специальный эфир о в «Фаусте» Александра Сокурова. Организаторы успели собрать уникальные материалы со съёмочной площадки, с премьеры в Венеции, записать интервью с Адасинским, но новые правила остановили проект на середине, а потому было решено опубликовать хотя бы беседу с исполнителем одной из главных ролей.