Рената Литвинова поставит в Театре на Малой Бронной спектакль с Софьей Эрнст

Рената Литвинова
поставит в Театре на Малой Бронной
после отмены самоизоляции авторский спектакль «Посмертные ранения
». Премьера намечена на осень текущего года, сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-атташе театра Марию Малкину
.
По словам собеседницы агентства, «некоторое время назад наш художественный руководитель Константин Богомолов предложил Ренате Литвиновой поставить спектакль в Театре на Малой Бронной, и она согласилась. В настоящий момент Рената Литвинова заканчивает работу над пьесой и вскоре приступит к репетициям».
«Перед самым карантином я провела кастинг актёров на роли, утвердив костяк старейшин – Геннадия Сайфулина и Виктора Лакирева. Также я пригласила своих актёров-соратников, с которыми работаю давно, – Софью Эрнст и Кирилла Трубецкого. Как закончится изоляция, начнутся репетиции моей новой пьесы "Посмертные ранения"», –
цитирует Малкина слова Литвиновой.
Зрителям расскажут «о театре, о его звездах, об утрате ролей, но не величия»
, а по жанру это будет «шпионский»
спектакль, посвящённый актёрам, где будут «перестрелки, погони, смерти и любовь»
. В постановке также заявлены актёры Сергей Кизас
, Татьяна Лозовая
и Мария Фомина
. За сценографию отвечает Лариса Ломакина
.