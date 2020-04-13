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Рената Литвинова поставит в Театре на Малой Бронной спектакль с Софьей Эрнст

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13 апреля 2020
Рената Литвинова поставит в Театре на Малой Бронной после отмены самоизоляции авторский спектакль «Посмертные ранения». Премьера намечена на осень текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра Марию Малкину.

По словам собеседницы агентства, «некоторое время назад наш художественный руководитель Константин Богомолов предложил Ренате Литвиновой поставить спектакль в Театре на Малой Бронной, и она согласилась. В настоящий момент Рената Литвинова заканчивает работу над пьесой и вскоре приступит к репетициям».

Рената Литвинова поставит в Театре на Малой Бронной спектакль с Софьей Эрнст
фото: lifedeeper.ru

«Перед самым карантином я провела кастинг актёров на роли, утвердив костяк старейшин – Геннадия Сайфулина и Виктора Лакирева. Также я пригласила своих актёров-соратников, с которыми работаю давно, – Софью Эрнст и Кирилла Трубецкого. Как закончится изоляция, начнутся репетиции моей новой пьесы "Посмертные ранения"», – цитирует Малкина слова Литвиновой.

Зрителям расскажут «о театре, о его звездах, об утрате ролей, но не величия», а по жанру это будет «шпионский» спектакль, посвящённый актёрам, где будут «перестрелки, погони, смерти и любовь». В постановке также заявлены актёры Сергей Кизас, Татьяна Лозовая и Мария Фомина. За сценографию отвечает Лариса Ломакина.
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Рената Литвинова поставит в Театре на Малой Бронной спектакль с Софьей Эрнст фотографии
Рената Литвинова поставит в Театре на Малой Бронной спектакль с Софьей Эрнст фотографии
Рената Литвинова поставит в Театре на Малой Бронной спектакль с Софьей Эрнст фотографии
Рената Литвинова поставит в Театре на Малой Бронной спектакль с Софьей Эрнст фотографии
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