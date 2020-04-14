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ГИТИС и «Щука» запускают бесплатные онлайн-курсы для актёров

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14 апреля 2020
ГИТИС и Театральный институт им. Щукина запускают бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации для профессиональных актёров, сообщается на сайте Министерства культуры, при поддержки которого осуществляется данный проект.

ГИТИС и «Щука» запускают бесплатные онлайн-курсы для актёров
фото: good-with-money.com

Слушателям предлагаются три программы — по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. Каждая из них длится 16 академических часов. Преподавание будет вестись дистанционно с использованием ресурсной базы Центра непрерывного образования, созданного в ГИТИСе в рамках нацпроекта «Культура». В 2019-м в Центре прошли переподготовку более 850 работников из театров России и ближнего зарубежья.

Курсы повышения квалификации были запущены по инициативе ректоров учебных заведений Григория Заславского и Евгения Князева. Свои заявки на участие можно прислать по адресу электронной почты dopobr@gitis.net с пометкой «Программа 16 часов». Информация о старте занятий появится позднее.
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