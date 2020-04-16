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Константин Богомолов поместит на самоизоляцию героев «Месяца в деревне»

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Новости театра >>
16 апреля 2020
Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поставит спектакль «Месяц в деревне. Самоизоляция». Согласно пресс-службе театра, постановка станет одной из первых премьер на его сцене после отмены ограничений на проведение массовых мероприятий, связанных с распространением коронавируса.


«Когда-то спектакль по тургеневской пьесе "Месяц в деревне" с Ольгой Яковлевой в главной роли стал одним из программных спектаклей Анатолия Эфроса и Театра на Малой Бронной, где он в тот момент служил режиссёром, и одной из вершин русского психологического театра. Сегодня Театр на Малой Бронной возвращается к этому названию. Спектакль "Месяц в деревне. Самоизоляция" будет строго следовать тексту Ивана Тургенева, помещая его в актуальный контекст и дополняя реалиями текущего дня. Мы увидим жизнь богатой московской семьи, крупного чиновника Ислаева, его жены и ребёнка, самоизолировавшихся в Подмосковье в период пандемии. Жанр спектакля, как и жанр пьесы Ивана Тургенева — комедия. Комедия масок»", — рассказал режиссёр.

Художником спектакля заявлена Лариса Ломакина, постоянный соавтор Богомолова.
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