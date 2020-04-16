Константин Богомолов поместит на самоизоляцию героев «Месяца в деревне»

анонс

Предлагаются три программы — по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движению.

ГИТИС и «Щука» запускают бесплатные онлайн-курсы для актёров

Премьера «Посмертных ранений», посвящённых актёрам, намечена на осень 2020 года.

Рената Литвинова поставит в Театре на Малой Бронной спектакль с Софьей Эрнст

В рамках проекта «#СегодняТеатрДома» состоятся лекции, семинары, мастер-классы и трансляции спектаклей.

6 апреля

Утверждён порядок возврата средств за билеты в кино и театр

Полная стоимость будет возмещаться не позднее чем через 30 дней после соответствующего обращения потенциального зрителя.