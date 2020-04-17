Творческие экзамены для поступления во многие вузы пройдут онлайн

По большинству направлений подготовки творческие испытания для приема в вузы пройдут онлайн. Сейчас прорабатываем возможность проведения дополнительных отборочных испытаний в очном режиме, сообщается в обращении Министра культуры РФ Ольги Любимовой, опубликованном на сайте ведомства.
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Подведомственные Минкультуры образовательные организации закончат учебный год в установленные ими сроки, согласно графику учебного процесса. На выпускных курсах все обучающиеся, не имеющие задолженностей, будут допущены к государственной итоговой аттестации. Она пройдет с применением дистанционных технологий без открытых очных заседаний. Так, выпускники 2019/20 учебного года смогут получить дипломы.
Сроки приема документов, проведение вступительных испытаний и их формат (очно или дистанционно) будут зависеть от сроков и формы проведения ОГЭ и ЕГЭ. Начало учебного года у обучающихся по программе ассистентуры-стажировки по решению образовательной организации может быть перенесено на 2 месяца, то есть с 1 сентября – на 1 ноября.
Училища искусств в рамках приема в этом году, как и ранее, будут учитывать результаты индивидуальных достижений обучающихся, а именно, наличие статуса победителя и призера в творческих конкурсах и мероприятиях. Детские школы искусств и учреждения, осуществляющие обучение по предпрофессиональным программам в области искусств, проведут вступительные испытания не ранее ноября.