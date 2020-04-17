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Не стало актрисы Евгении Ураловой

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17 апреля 2020
17 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 79 лет скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова, сообщается на сайте Театр Ермоловой.

Не стало актрисы Евгении Ураловой
фото: whosdatedwho.com

Евгения Уралова родилась 19 июня 1940 года в Ленинграде. Когда началась война, вместе с матерью она была вывезена из блокадного города и некоторое время жила в партизанском отряде. После школы Уралова закончила техническое училище и распределилась на завод чертёжницей. За компанию с подругой девушка пошла поступать в театральный и поступила. Она училась на вечернем отделении и работала в разных местах: и дворником, и лаборанткой, и уборщицей. В 1964 году Уралова окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, а спустя год стала артисткой Театра Ермоловой.

На большом экране Евгения Уралова дебютировала в эпизодической роли в 1959 -м в ленте Сергея Сиделёва «Повесть о молодоженах». Драма Марлена Хуциева «Июльский дождь» стала одним из самых известных фильмов, в которых сыграла Уралова. Фото актрисы после выхода картины попали на страницы всех киножурналов. Впоследствии на экраны вышло множество картин с ее участием. В их числе «Моя улица» Леонида Марягина, «Круг» Герберта Раппапорта, «Аты-баты, шли солдаты...» Леонида Быкова, «Старые друзья» Александра Белинского, «Следствие ведут Знатоки» и другие.
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