Не стало актрисы Евгении Ураловой

Евгения Уралова родилась 19 июня 1940 года в Ленинграде. Когда началась война, вместе с матерью она была вывезена из блокадного города и некоторое время жила в партизанском отряде. После школы Уралова закончила техническое училище и распределилась на завод чертёжницей. За компанию с подругой девушка пошла поступать в театральный и поступила. Она училась на вечернем отделении и работала в разных местах: и дворником, и лаборанткой, и уборщицей. В 1964 году Уралова окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, а спустя год стала артисткой Театра Ермоловой.