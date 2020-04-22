Замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее дочь чиновника Анастасия Ошарина подтвердила, что он перестал выходить на связь с 26 марта. СМИ сообщили, что Ошарин в этот день уехал в Краснодарский край по делам, затем 30 марта его видели в Ялте. С тех пор местонахождение чиновника было не известно.
фото: dep41.duma.mos.ru
Леонид Ошарин родился 22 января 1973 года в городе Кинешма Ивановской области. В 1995-м он окончил Ивановский государственный энергетический университет, позже освоил основной курс заочной аспирантуры кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС. С 2001-го Ошарин занимал руководящие технические и административные должности в Кинешемском драматическом театре, Московском театре-студии «Человек» и Московском детском театре кукол «Жар-Птица». Он также был директором театра «Et Cetera» под руководством А. Калягина и Театра им. Маяковского. С 2015 года Леонид Ошарин являлся руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ. В 2018-м он был назначен на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы.