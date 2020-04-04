Юлия Пересильд, Павел Деревянко и Юрий Колокольников озвучили аудиоспектакли про самоизоляцию

Премьерная линейка откроется 7 апреля аудиоспектаклем «Елизавета Бам» по одноименной пьесе Даниила Хармса. Девушка (Юлия Пересильд) сидела одна в комнате и снаружи постучали. Зачем пришли неизвестные? Ей кажется, что ее хотят арестовать. Вся жизнь проносится перед глазами, как фантастический сон. Этот абсурдистский хоррор — образец того, как должен выглядеть театр будущего по мнению обэриутов. В спектакле также приняли участие Юрий Колокольников, Егор Корешков и Алиса Кретова.
12 апреля состоится премьера «Отравленного пояса» с Павлом Деревянко и Юлией Ауг. Эту повесть Артур Конан Дойл написал в 1913 году накануне Первой мировой войны, а накануне мировой войны с коронавирусом, в 2020-м, художественный руководитель МХТ Михаил Зыгарь переписал ее в пьесу. Триллер расскажет, как мир поражает неведомая эпидемия и человечество начинает погибать. Но главные герои успевают самоизолироваться и остаются последними выжившими на Земле. Или это им только кажется. Кроме Ауг и Деревянко, спектакль озвучивали Александр Молочников, Евгений Сангаджиев, Елена Махова, Егор Корешков и Жан-Мишель Щербак.
фото: Чернова Ярославна
В мобильном приложении МХТ уже доступна «Академия смеха». Первый «домашний» аудиоспектакль театра — это комедия современного японского драматурга Коки Митани. Главный герой драматург (Максим Виторган) написал новую версию «Ромео и Джульетты» и должен утвердить текст у цензора (Михаил Зыгарь). Только два персонажа в одной комнате и ни слова про коронавирус. Трудно поверить, что текст написан про Японию 1940-х.
Для того, чтобы начать прослушивание спектакля, теперь не нужно приезжать в специально обозначенное на GPS-карте место. Действие развернется прямо в вашей квартире. Кроме того, все спектакли, которые вышли до 31 марта, остаются бесплатными до окончания карантина.